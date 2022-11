Alemania emprende acciones legales y recurre al TAS tras la prohibición de los brazaletes "One Love"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El once de la selección de Alemania se tapó la boca este miércoles en su debut en el Mundial de Qatar ante Japón a modo de protesta contra la FIFA, luego de que se les pidiese dejar de utilizar los brazaletes "One Love" a favor del colectivo LGTBQIA+ y "No discriminación".

Sin embargo, la selección germana, que cayó 2-1 en su debut, dejó claro con su performance en la formación inicial de hoy que no tiene intensiones de dejar de reivindicar la diversidad y por ellos recurrirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Stefan Simon, portavoz de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), reveló, en declaraciones al diario Bild, que ya han puesto en marcha acciones legales contra la FIFA.

“Fifa nos ha prohibido usar un símbolo de diversidad y derechos humanos. Dijo que la prohibición estaría vinculada a sanciones masivas (en la naturaleza de) sanciones deportivas sin concretar exactamente lo que significaba. La DFB desea aclarar si el procedimiento de la FIFA es realmente legítimo”, dijo.

La resolución del TAS podría conocerse en las próximas horas y Simon dijo que la DFB esperaba revocar la prohibición para el segundo partido de Alemania contra España (domingo 16 horas de Uruguay), restableciendo el derecho de su a usar el símbolo sin enfrentar sanciones.

La sanción

Harry Kane con el brazalete de "No discriminación". Foto: AFP

Países Bajos, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Gales, Inglaterra, Noruega o Suiza se pusieron de acuerdo para que sus capitanes lucieran el brazalete con la bandera representativa del colectivo y el lema "One Love", pero el martes el máximo órgano rector del fútbol sacó un comunicado al respecto.

Luego de este documento, donde la FIFA afirmó que los jugadores serían sancionados con tarjeta amarilla antes incluso de que arrancase el partido. Muchas selecciones se bajaron de la protesta y Alemania no se lo colocó brazalete este miércoles, salvo por el arquero Manuel Neuer, que salió con el de capitán con el "No discriminación".