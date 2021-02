Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hola de nuevo. Terminó el fin de semana y por eso aparece en tu casilla de correo una nueva edición de esta newsletter para que sepas todo lo que pasó este lunes con el COVID-19.

Este lunes se reportaron 342 casos nuevos

Este lunes el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) reportó 342 casos nuevos de coronavirus y se realizaron 5.632 exámenes en la jornada.

La tasa de positividad (cantidad de test positivos sobre el total de realizados) fue 6% hoy.

Por otro lado, hoy se confirmaron siete fallecimientos a causa del COVID-19, con lo que el total de decesos desde marzo por la enfermedad asciende a 497.

Hay 5.476 personas cursando la enfermedad y 75 pacientes internados en CTI.



Gobierno estima que economía cayó 5,8% en 2020

Este lunes la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, dio una conferencia de prensa en la que, entre otros, afirmó que Uruguay destinó "US$ 1.217 millones para hacer frente a la pandemia" del coronavirus.

"Vamos a seguir apoyando el combate a la pandemia o el transitar esta última etapa. Tenemos en el horizonte algunas señales alentadoras lo que nos lleva a pensar que lo peor habría quedado atrás (...) Se intentó que la economía siguiera funcionando aunque fuera a una velocidad diferente", dijo la jerarca.

La ministra comentó que "el total de egresos del Fondo Coronavirus ascendió a US$ 711 millones" (1,3% del producto nacional).

Además, planteó que la cartera estima que la economía uruguaya cayó 5,8% en 2020 (los datos se conocerán en marzo). La ley de Presupuesto, aprobada el año pasado, contemplaba una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) en 2020 de 3,5%.

La respuesta de Bergara

Mario Bergara, senador del Frente Amplio, criticó las afirmaciones de Arbeleche. “Nos parece insólito que se sumen peras con manzanas para tratar de dibujar engañosamente el número de los recursos que se han volcado para combatir la pandemia”, dijo el expresidente del Banco Central (BCU), quien planteó que “lo que efectivamente se ha volcado está en el orden de los US$ 700 millones, que es 1,3% del producto”.

“Es un guarismo que nos deja bastante mal parados en cualquier comparativo internacional, somos de los países que menos recursos han volcado para combatir la pandemia”, añadió el legislador.

Bergara también comentó que no considera “un mérito haber ahorrado en la pandemia, cuando lo que necesita la sociedad es que se vuelquen recursos”, y añadió: “Este no es el momento del ajuste fiscal, y no es lo que hacen los países en el mundo”.



Embajador en Argentina tiene coronavirus

Carlos Enciso, embajador de Uruguay en Argentina, contrajo COVID-19. También tienen coronavirus el cónsul general José Luis Curbelo y el ministro José Reyes, según un comunicado divulgado en la tarde de hoy.

En los casos de Enciso y Curbelo "atraviesan desde estas horas un cuadro de fiebre que requiere atención sanitaria".

Los niños y el tapabocas

El Área Programática de Salud de la Niñez del Ministerio de Salud Pública (MSP) recomendó "no colocar ni exigir" el tapabocas en niños menores de cinco años.

"Por encima de esa edad y hasta los ocho años se recomienda su uso siempre y cuando los niños la toleren", indicó el ministerio. De los ocho años en adelante, en tanto, sí se aconseja el uso de mascarillas.

Los niños -más allá de la edad que tengan- no deben usar nunca tapabocas cuando hacen actividad física. En tanto, tampoco es aconsejable en el caso de los niños con trastorno de espectro autista u otros trastornos de conducta.

102 presos con COVID en el ex Comcar

Días atrás mencioné que el Ministerio del Interior había informado acerca de la detección de contagios de COVID-19 en la Unidad N°4 de Santiago Vázquez (ex Comcar). Este lunes la cartera actualizó esa cifra y planteó que al día de hoy son 102 los reclusos contagiados con coronavirus.

Interior señaló que los presos que están con COVID-19 "cursarán la enfermedad en el Módulo 7" y que quienes dieron negativo al hisopado "serán trasladados al salón de visitas".

OMS pide distribución igualitaria de vacunas

"No es justo que haya países en los que se vacuna a jóvenes saludables, mientras en otros países de ingresos medios o bajos ni siquiera los sanitarios tienen acceso", dijo este lunes el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En un debate organizado por la OCDE añadió que la distribución igualitaria de las vacunas contra el coronavirus es clave por cuestiones "morales" y "económicas".



Todo lo que se planteó hoy en ese ámbito aparece en esta nota.



Hasta mañana. ¡Cuidate!

