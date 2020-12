Coronavirus, lo último

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hola de nuevo. Cuando faltan solo días para despedir a este año tan peculiar, por ser suave, mando otra edición de esta newsletter para que sepas qué sucedió con el coronavirus este miércoles.

Récord de contagios, de test y de casos activos y ocho muertes

Hoy se realizaron 10.892 tests de COVID-19 -cifra más alta para una jornada- y se detectaron 712 casos nuevos, según el boletín del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae). Se trata de la cantidad más elevada de contagios diarios desde marzo.

Este miércoles, además, se confirmaron ocho muertes por la enfermedad, con lo que hoy se convirtió en el día con más fallecimientos desde la aparición del coronavirus en Uruguay. Se trata de un paciente de Canelones de 80 años, un paciente de Tacuarembó de 54 años y seis pacientes de Montevideo de 62, 69, 80, 81, 87 y 91 años. El total de decesos en el país asciende a 128.

Pese a estas cifras negativas, la tasa de positividad (la cantidad de test positivos sobre el total de realizados) descendió de 7,13 % ayer a 6,53% hoy.

Hay 5.008 personas cursando la enfermedad, lo que marca un nuevo récord de casos activos en el país (59 pacientes están internados en CTI).



El no a Pfizer que terminó en despido

El presidente Luis Lacalle Pou decidió cesar al coordinador de Relaciones Internacionales y Cooperación del Ministerio de Salud Pública (MSP), Franco Alaggia, tras conocer que éste había señalado a representantes de la farmacéutica estadounidense Pfizer que Uruguay no tenía interés en comprar su vacuna contra el COVID-19, según informó este jueves Búsqueda.

José Luis Satdjian, subsecretario del MSP, alertó al mandatario sobre este hecho y avaló la remoción de Alaggia.

En noviembre Alaggia mandó un mail en el que indicaba que Uruguay no tenía intenciones de adquirir la vacuna que esta empresa desarrolló junto a la alemana BioNTech.

El senador Guido Manini Ríos -líder de Cabildo Abierto, partido al que pertenece el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas- se refirió a este tema y dijo que Alaggia "actuó en el marco de otra situación, cuando todavía no había estallado la curva de contagios. En un momento en que Uruguay apostaba al Covax, es decir a la compra en conjunto entre varios países. Incluso hizo un pago para reservar una determinada cantidad de dosis para la población de más riesgo y trabajadores de la salud".

Y si querés repasar qué han anunciado los países de Sudamérica en el terreno de las vacunas -cuáles, por ejemplo, ya comunicaron compras directamente a diferentes laboratorios- esta nota lo explica.

Asegurar la alimentación

Uno de los dramas que destapó esta pandemia es la cantidad de personas que, de manera creciente, tienen problemas para tener qué comer. Una de las postales más icónicas de este fenómeno es la cantidad de ollas populares que aparecieron ya desde los primeros meses de emergencia sanitaria para tratar de aliviar las necesidades de esta población.

Bueno, este miércoles el gobierno comunicó una serie de medidas con foco en esa problemática. Hubo ​anuncios relativos a la alimentación escolar durante los meses de verano, apoyo monetario a ollas populares y merenderos, personas que reciben prestaciones del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), y más. Todo aparece en esta nota.

La multa a Nacional

"Pudimos determinar que en la delegación se había violado la burbuja, lo pudimos detectar en la madrugada de hoy; estuvimos hasta las 4 de la mañana observando las cámaras de seguridad y otros elementos probatorios. Asumimos la responsabilidad por haber roto la burbuja, se nos multó con 500 Unidades Reajustables. El error sanitario fue asumido, es de orden aceptarlo y comunicarlo a la autoridad sanitaria de forma inmediata. Si la multa es poco, mucho o mediano no lo sé, pero ese dinero será destinados al Fondo Covid", dijo este miércoles el vicepresidente de Nacional, Alejandro Balbi.

El hecho en cuestión seguro ya lo conocés: el encuentro de un grupo de futbolistas tricolores con tres mujeres en el hotel donde estaban concentrados después de la derrota ante Peñarol y antes del partido de vuelta contra River Plate por la Copa Libertadores.

Salgado sobre los dichos de Cosse

Esta semana comenté que la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, había sugerido a la población viajar lo menos posible en ómnibus y tratar de, en caso de ser necesario, utilizar medios de transporte alternativos. Los comentarios de la intendenta no cayeron muy bien a Juan Salgado, presidente de Cutcsa, quien dijo en esta entrevista: “Por un lado obliga a poner el 100% de la flota y por el otro dice que no se utilice el transporte público... Yo quiero pensar que no es lo que quiso decir, quiero pensar que se trabucó. Y mucho más al hablar de que la gente utilizara transportes alternativos”.

El empresario también habló de los protocolos que sigue Cutcsa en sus unidades para tratar de reducir el riesgo de contagio, y planteó: “En algunos de los viajes no se logra tener el distanciamiento recomendado porque es imposible, pero no tenemos conocimiento de ningún funcionario que haya tenido coronavirus a consecuencia de haber estado trabajando en la unidad”.

"Tu complicación soluciona a mucha gente que no tiene solución"

Este miércoles salió otra edición de Aplausos: uruguayos que cambiaron la pandemia, el ciclo que cuenta historias de personas que colaboraron con sus comunidades tras el arribo del COVID-19 al país. José Luis Strazzarino es fasonero de pollos en Canelones y decidió, meses atrás, ver cómo podía colaborar con las ollas populares que en aquel momento empezaban a multiplicarse en todo el país. Se le ocurrió llamar a empresas conocidas, para ver si podían aportar. “Les dije precisamos una mano ¿qué pueden donar?. Y les aclaré, eso sí, `lo que ustedes me donen que sea hasta finalizar el invierno”, contó.

“Escuché una frase que decía que cuando hay una necesidad en la sociedad, y solo vos tenés la llave para hacerla, tenés el deber de hacer algo”, dijo. “Donar y ayudar es complicarse, tu vida familiar, tu vida económica, tu tiempo se complica. Pero tu complicación soluciona a mucha gente que no tiene solución”, agregó Strazzarino.

Navidad y Fin de Año con poco riesgo

Achatar la curva de contagios es el esfuerzo colectivo al que tenemos que abocarnos todos para que el sistema de salud en Uruguay no se sature y esquive el peor escenario posible: rechazar pacientes por falta de personal y camas. Pero hay un gran obstáculo para bajar la cantidad de casos: la primera ola de coronavirus en el país coincide con un momento más que particular, las celebraciones de Navidad y Fin de Año.

Para saber cómo reunirte y festejar con el menor riesgo posible, hay algunos pasos a seguir, como celebrar con pocas personas y con aquellos que estén dentro de tu "burbuja", hacerlo de ser posible en un lugar al aire libre o bien ventilado, en caso de que sea interior, y no compartir vasos (obviamente, por favor te lo pido). Todo lo que sí y lo que no para estas fiestas aparece en esta nota.

Lo que dijo Cipriani

"Hoy en día, el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) está hablando hasta 10 personas. Yo soy más estricto y lo llevaría a cinco. Hay que disminuir los contactos", dijo este miércoles el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, en referencia a cuántas personas debería haber como máximo durante una celebración de Navidad o Fin de Año.

El jerarca agregó en diálogo con Radio Sarandí: "¡Esto ahora no es joda! La situación tiene que parar. Tenemos que frenar esta curva".

Además, dijo que "la recomendación es que una persona que ahora está resfriada es un COVID-19". "En esta época suele haber poco resfrío, poca tos. Así que si alguno de nosotros comienza con resfrío o fiebre que consulte inmediatamente", comentó.

Argentina endurece medidas para el ingreso al país

Hace un tiempo ya comenté el plan de Argentina para atraer con una propuesta de turismo de compras -de la mano de un peso recontra devaluado- a visitantes de la región, incluido Uruguay. Bueno, ahora dio marcha atrás y este miércoles se supo que decidió dejar "en suspenso" este plan y no habilitar el ingreso de estos turistas. Esta decisión se tomó en medio del incremento de casos en el país vecino.

Además, el gobierno de Alberto Fernández dispuso que todo aquel que entre a Argentina desde el extranjero tendrá que tener una prueba PCR realizada no más de 72 horas antes del viaje y, una vez en el país, guardar cuarentena por siete días.

Me despido con esta nota de mis compañeros de Espectáculos, que trae los 10 discos uruguayos que definieron este año. Una fuente perfecta para chusmear y ver cómo podés musicalizar estas fechas. Hasta mañana y cuidate.

