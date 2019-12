Presunta víctima de tráfico sexual acusa al príncipe Andrés de Inglaterra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La situación del príncipe Andrés del Reino Unido se complica. Una mujer estadounidense dice haber sido obligada a tener relaciones sexuales con él cuando era menor de edad.

Se llama Virginia Giuffre y denuncia que fue usada para el tráfico sexual por el fallecido financista estadounidense Jeffrey Epstein y forzada a tener sexo con sus amigos, entre ellos el príncipe Andrés. El hijo de la reina Isabel II niega categóricamente la acusación.



En una entrevista con la BBC el lunes, Giuffre dio detalles de un viaje a Londres en 2001, cuando tenía 17 años y dijo que Epstein la llevó para reunirse con el príncipe.



“Él sabe lo que pasó. Yo sé lo que pasó y sólo uno de nosotros dice la verdad y sé que soy yo”, dijo Giuffre al programa Panorama de la BBC.



“Imploro a la gente de Reino Unido que se ponga de mi lado, que me ayude a pelear esta batalla, que no acepte que esto está bien. Esta no es una historia sexual sórdida. Esta es una historia de trata de personas. Esta es una historia de abuso y esta es una historia de los muchachos de la realeza”, agregó.

Andrés, de 59 años, el segundo hijo de la reina Isabel II, niega las acusaciones o haber tenido alguna relación con Giuffre, quien anteriormente se llamaba Virginia Roberts.



En respuesta a Giuffre, una portavoz del Palacio de Buckingham, dijo: “Se niega enfáticamente que el duque de York haya tenido algún tipo de contacto sexual o relación con Virginia Roberts. Cualquier afirmación contraria es falsa y sin fundamento”.



El mes pasado, el príncipe dio una entrevista en la BBC en un intento por superar el escándalo. Pero la entrevista fue considerada desastrosa para el príncipe, provocó titulares de prensa durante varios días y llevó a Andrés a renunciar a sus deberes reales, mientras organizaciones benéficas y otras entidades se distanciaron de él.



Giuffre asegura que Epstein y su socia Ghislaine Maxwell traficaron con ella en 2001.

La mujer relató cómo Maxwell la llevó al club nocturno Tramp, en la capital británica, donde el hijo de la reina Isabel II le pidió bailar.



“Era el peor bailarín que he visto en mi vida. Sudaba tanto que parecía que estaba lloviendo por todas partes”, relató Giuffre. “Estaba asqueada, pero sabía que tenía que mantenerle feliz, porque eso era lo que Jeffrey y Ghislaine esperaban de mí”, agregó.



Cuando abandonaron la discoteca, Maxwell le dio instrucciones sobre lo que debía hacer a continuación: “En el coche, Ghislaine me dice que tengo que hacer por Andrés lo que hago por Jeffrey, y eso me pone enferma”, rememoró.



La mujer, que ahora tiene 35 años, asegura que aquella noche mantuvo relaciones sexuales con el duque de York en una propiedad de Maxwell en el opulento barrio londinense de Belgravia.

Una fotografía aportada por Giuffre muestra a Andrés rodeando con el brazo por la cintura a la joven, pero el príncipe afirma que no recuerda cuándo fue tomada y sugirió que podría estar manipulada.



Giuffre, en cambio, aseguró que la imagen es auténtica. “Van a continuar saliendo con esas ridículas excusas, como que su brazo ha sido alargado (en la fotografía) o que la foto está manipulada”, comentó.



A finales de noviembre, Andrés anunció su renuncia a continuar representando en público a la Familia Real británica. Ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no conoce al príncipe Andrés, aunque afirmó que se trata de una “historia muy difícil” cuando la prensa le pidió comentar su decisión de retirarse de la vida pública.



Epstein hallado muerto en una cárcel de Nueva York en agosto.