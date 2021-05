Israel destruye edificio que alberga a medios internacionales; Hamás los usaba como "escudos humanos", dice

Israel derribó una torre de 14 plantas en la ciudad de Gaza, sede de la agencia de noticias estadounidense The Associated Press (AP), la cadena de noticias Al Jazeera y otros medios internacionales, en una jornada en la que hubo nuevos lanzamientos de cohetes desde el enclave palestino hacia territorio de Israel, que dejaron un muerto.

Los ocupantes del edificio recibieron una orden de desalojo antes de producirse el ataque. Se trata de la quinta alta torre que la aviación israelí bombardea en la actual escalada bélica con las milicias de Gaza.

Según el Ejército israelí, el edificio “contenía activos militares pertenecientes a la inteligencia militar” del movimiento islamista Hamás.



Un portavoz militar israelí agregó que Hamás escogió ese edificio para albergar sus activos precisamente debido a la presencia allí de medios de comunicación, que dijo son “utilizados como escudos humanos” del grupo.

La agencia de noticias Associated Press aseguró que “el mundo sabrá menos de lo que ocurre” allí e informó que se logró evitar una “terrible pérdida de vidas al evacuar a sus trabajadores a tiempo”.



“Estamos conmocionados y horrorizados de que los militares israelíes apuntaron y destruyeron el edificio que albergaba la oficina de AP y otros medios de comunicación”, aseguró Gary Pruitt, director de la agencia, en un comunicado.



Pruitt remarcó que como consecuencia del bombardeo que derrumbó el edificio “el mundo sabrá menos de lo que pasa en Gaza”.



Evacuados.

“Es un acontecimiento increíblemente perturbador. Evitamos por poco una terrible pérdida de vidas. Una docena de periodistas y colaboradores estaban dentro del edificio y afortunadamente fuimos capaces de evacuarlos a tiempo”, agregó el director.



Pruitt subrayó que han pedido explicaciones al Gobierno de Israel y están en contacto con el Departamento de Estado de Estados Unidos para saber las causas del ataque.

El derrumbe de la torre Al Jalaa, donde también se encontraban las oficinas de la cadena Al Jazeera y otros medios, fue captado en vivo por múltiples cadenas de televisión internacionales, incluso aquellas que hasta la pasada jornada trasmitían desde ese edificio.

De acuerdo con lo que ha denunciado Israel en varias oportunidades, los integrantes de Hamás utilizan a alumnos de escuelas y colegios, así como a integrantes de distintos hogares como escudos humanos, debido a que tanto en edificios escolares como en viviendas colocan baterías de cohetes desde las que son lanzados los ataques contra zonas del territorio israelí.



Mientras tanto, las sirenas antiaéreas continuaron sonando ayer sábado en distintos puntos de Israel, como Tel Aviv -a donde se lanzaron docenas de cohetes a partir de mediodía-, Ashdod, Ashkelon y otras áreas del sur. El Ejército israelí cifró en horas de la mañana de ayer sábado en 200 los lanzamientos desde la Franja desde las 19:00 del viernes.

El bombardeo a la torre en Gaza tuvo lugar poco después de que las milicias palestinas lanzaran una ráfaga de cohetes hacia Tel Aviv, la mayoría de los cuales fueron interceptados aunque uno de ellos impactó en la cercana Ramat Gan, donde un hombre de 55 años resultó muerto y 13 personas resultaron heridas.



Siguen los ataques.

Estos ataques fueron tan solo dos de los múltiples que se registraron ayer sábado, incluyendo numerosos disparos de cohetes hacia las comunidades israelíes colindantes a Gaza y varios bombardeos israelíes sobre lo que describieron como objetivos militares de Hamás.



Hasta ahora, el saldo mortal de la escalada bélica es de al menos 140 palestinos muertos en Gaza desde el comienzo dela situación de violencia el lunes, incluyendo 40 niños, de acuerdo con lo que indican fuentes médicas palestinas.



En Israel, por su parte, son 10 las víctimas fatales, 8 de ellas por impacto de cohetes y 2 que fallecieron por caídas mientras corrían a protegerse en refugios antiáereos.

El Ejército de Israel -en la que es su mayor ofensiva en siete años- alcanzó “varios lanzacohetes y otras instalaciones subterráneas de lanzamiento” de las milicias gazatíes en la mañana de ayer sábado, según informó en su perfil de Twitter, en el que comparte vídeos de los impactos en el norte del enclave palestino.



Asimismo, comparte imágenes del ataque aéreo a la oficina del jefe de las fuerzas de seguridad de Hamás, Tawfiq Abu Naim, que se usaba “para el mando y control de la infraestructura militar”. No se ha precisado si Abu Naim ha resultado afectado por el ataque.

En un comunicado, las Fuerzas Armadas de Israel aseguran que entre las “docenas” de objetivos alcanzados en las últimas horas también hay “varios grupos de terroristas que trataban de lanzar cohetes a territorio israelí”.



Fuentes militares de Israel aseguraron ayer sábado que cientos de miembros de Hamás han muerto en los bombardeos realizados en la noche del viernes en puntos estratégicos de la Franja de Gaza.



La crisis estalló después del lanzamiento desde Gaza de una andanada de cohetes contra Israel en “solidaridad” con los palestinos que participaron en disturbios con la policía israelí en la Explanada de las Mezquitas en Jerusalén.

Esos disturbios en la explanada, tercer lugar santo del islam, fueron la culminación de fuertes tensiones y enfrentamientos en Jerusalén, debido, sobre todo, a una demanda de desalojo de familias palestinas, un caso que la Corte Suprema de Israel aplazó.



Israel combate asimismo en otro frente: el recrudecimiento de los disturbios desde el martes pasado entre árabes y judíos en varias ciudades mixtas del país. Cerca de 1.000 policías han sido enviados para reforzar la seguridad y más de 450 personas, judíos y árabes, han sido detenidos.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu indicó que los árabes israelíes “son una minoría significativa que socava los lazos tejidos entre judíos y árabes”. Los árabes israelíes son los palestinos que permanecieron allí tras la creación de Israel en 1948.

El mundo árabe se limita a un repudio

El mundo árabe se une en su repudio a los ataques aéreos de Israel en la Franja de Gaza. No obstante, en general, este repudio solo se ha limitado a palabras, no a hechos… al menos hasta ahora. El desasosiego en la región ha cambiado desde la última incursión importante de Israel en Gaza en 2014 debido a un mayor temor relacionado con la influencia de Irán, más problemas de descontento popular en los países árabes y una creciente aceptación de Israel en el mundo árabe. Los países que normalizaron sus relaciones con Israel el año pasado -los Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Sudán y Marruecos- han criticado de manera abierta las políticas israelíes y la escalada de violencia ha ejercido mucha presión en esos gobiernos, los cuales habían alegado que una relación más cercana con Israel ayudaría a frenar las iniciativas de este país contra los palestinos, tanto en Cisjordania como en Gaza.



El gobierno de Egipto, quien ve a Hamás como una rama de los proscritos Hermanos Musulmanes y un peligro para la región, está atento a la postura de la población.



Baréin y los Emiratos Árabes Unidos no dudaron en repudiar la incursión por parte de la policía israelí el lunes en la mezquita de Al-Aqsa. Egipto y Jordania están muy dispuestos a tratar de distender el conflicto, pero también deben estar atentos al enojo de la población, que crecería si Israel iniciara una guerra a gran escala contra Hamás en Gaza.



Catar, el cual financia a Hamás en Gaza, también ha intentado intervenir y su ministro de Asuntos Exteriores ha sostenido conversaciones con el dirigente de Hamás, Ismail Haniya, y el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan. (Con información de The New York Times)