¿Qué dijo Alberto Fernández del escándalo sexual que generó un diputado en Argentina?

Tras la escandalosa sesión remota de ayer en la Cámara de Diputados en Argentina, en la que el entonces legislador Juan Emilio Ameri se vio en una imagen de explícita connotación sexual con su pareja -lo que derivó en su posterior renuncia al cuerpo- habló el presidente argentino, Alberto Fernández.

"La política se degrada con estos personajes, nosotros somos gente de la política, Sergio (Massa) me llamó en cuanto advirtió el tema, me decía lo que pensaba hacer y le dije 'por favor hacelo rápido'", contó Fernández a Radio 10, en cuanto a su adhesión para que se actúe en consecuencia con la conducta del exdiputado salteño del Frente de Todos.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, había también relatado anoche para el programa de TV Animales Sueltos que tuvo una comunicación con el primer mandatario, en la que le reveló lo ocurrido.

"La decisión política la hablé no solo con el presidente del bloque (por Máximo Kirchner), sino con el presidente de la Nación. Es ser ejemplificadores porque nosotros llamamos a la Argentina a aguantar una situación difícil, venimos de una herencia muy complicada del gobierno anterior, de una pandemia que ha marcado en términos económicos, en términos de confianza en las instituciones, y de alguna manera desgastado la relación entre la gente y los gobernantes, tenemos que ser ejemplares porque sino cuando la gente putea tiene razón", dijo Massa.



Sobre su diálogo con Fernández, comentó: "Me manda un mensaje el Presidente por otro tema y entonces me llama. Cuando me llama, le cuento la situación y me dijo 'avanzá como creas que tenés que avanzar'. Nosotros no podemos permitir que estas situaciones enojen más a la gente con la dirigencia".

El presidente de la Cámara baja interrumpió ayer la sesión en la que se debatía la ley de defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y pidió la suspensión inmediata de Ameri y la creación de una comisión de cinco miembros que evaluara los pasos a seguir, decisión avalada por acuerdo entre los bloques. Sin embargo, cerca de la medianoche, el mismo exlegislador renunció a su banca y sus colegas aceptaron dicha dimisión con 224 votos. Hubo tres abstenciones y el diputado de PRO Alfredo Schiavoni votó en contra.

Luego de la imagen entre Ameri y su pareja, que se dio mientras exponía el legislador Carlos Heller, el diputado salteño intentó dar una explicación, en diferentes medios. "Estoy mal, muy mal. Pensé que se había caído internet. Vino mi pareja a mostrarme cómo le quedaron las prótesis mamarias. Y le di un beso en la teta, eso fue todo", indicó.