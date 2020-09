Escándalo en Congreso argentino por escena sexual de un legislador; “Le di un beso en la teta, eso fue todo”, se excusó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sucedió en Argentina. En la Cámara de Diputados suspendieron este jueves al legislador por Salta del Frente de Todos, Juan Emilio Ameri, a pedido del presidente de la cámara baja, Sergio Massa. Además, este último requirió conformar una comisión para determinar si debe ser expulsado del cuerpo.

El legislador fue registrado en una situación íntima, de explícita connotación sexual, mientras se desarrollaba la sesión en la que se debatía la ley de defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.



A los pocos minutos de volverse viral, el parlamentario kirchnerista salteño salió a explicar la situación.



"Estoy mal, muy mal. Pensé que se había caído internet. Vino mi pareja a mostrarme cómo le quedaron las prótesis mamarias. Y le di un beso en la teta, eso fue todo", dijo en radiales el salteño, que aseguró que su pareja se encuentra conmocionada por la situación.

En contacto con Radio con Vos, Ameri sumó: "Le dije '¿te puedo dar un beso?' y le di un beso en la teta, nada más. La verdad, yo estaba convencido de que no tenía internet y cuando volvió la conexión me reconectó de forma automática".



Consultado sobre cuál sería su posición si deciden suspenderlo o apartarlo de la Cámara, dijo: "Estoy de acuerdo con la suspensión. Ahora la comisión decidirá cómo seguimos. Acataré la decisión. Creo que expulsarme sería algo... no sé si esto amerita".



En su defensa, el salteño agregó: "No es que estaba teniendo relaciones con mi mujer. Fue una circunstancia de diez segundos. Salió del baño y la vi, le dije a ver cómo está eso, y nada más. Ella está muy mal, está llorando".



Ameri, luego pidió: "Estoy muy avergonzado, muy mal. Quiero pedirle a los medios que tengan en cuenta que detrás de esto hay seres humanos".

En la sesión, luego de que la diputada Florencia Lampreabe terminara su exposición, Massa dijo: "Desgraciadamente quiero interrumpir el debate de esta ley para plantear que frente a una falta grave de un diputado, en el marco de las sesiones de asistencia presencial y remota se dio una situación que nada tiene que ver con el normal decoro y funcionamiento de esta casa".



Sobre ello, Massa detalló: "A lo largo de estos meses, en el marco de la pandemia, de funcionamiento de manera remota, hemos convivido con situaciones de a lo mejor un diputado que se quedaba dormido, de algún diputado que se tapaba mientras estaba en su casa; pero hoy hemos vivido una situación que supera las reglas de convivencia y de normal funcionamiento de esta casa".



Por ese motivo, el presidente de la Cámara pidió "disponer la suspensión inmediata del diputado Juan Ameri, la conformación de una comisión de cinco miembros para que determinen la sanción tal como lo prevé el reglamento e invitar a los distintos bloques a que aporten los nombres para la conformación de esa comisión".