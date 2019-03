Uber advierte que 1.000 choferes quedarían sin trabajo si cambian regulación de las apps

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Más de 1.000 conductores se quedarán sin trabajo si la Junta Departamental de Montevideo aprueba la modificación a la normativa que regula las aplicaciones de transporte, aseguró Uber. La nueva reglamentación prevé que solo puedan manejar vehículos aquellos que sean dueños de los mismos.

“Lamentablemente la medida limitaría la oportunidad de tener un ingreso a quienes no son dueños de un auto. La experiencia en cientos de ciudades nos muestra que estas oportunidades son beneficiosas, y en el caso de Montevideo tendría un impacto directo sobre el 30 por ciento de quienes conducen con la app de Uber. La Intendencia no lo ha visto así, respetaremos esta visión, pero no la compartimos”, señaló Juan Labaqui, gerente de Comunicación de la empresa.



Desde la compañía estadounidense aseguran que tienen objeciones a esta propuesta. “Igualmente vamos a trabajar en la transición, siempre en pos de los usuarios y socios conductores”, agregó el vocero.

La normativa actual permite que una persona pudiera sacar un permiso y el vehículo pueda ser utilizado por otro individuo. El edil del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Movilidad de la Junta Claudio Visillac aseguró que con esta iniciativa pretenden combatir “algunas desviaciones” que han surgido desde la aprobación de la primera reglamentación sobre apps.

Reabre el registro.

Tal como informó El País el miércoles pasado, la Intendencia de Montevideo tiene los votos para reabrir el registro de permisarios el próximo mes. Requiere una mayoría simple de 16 votos en la Junta Departamental y la bancada del Frente Amplio dispone de 17, según informó Visillac.



La Comisión de Movilidad de la Junta está recibiendo a todos los actores que forman parte del sector para escuchar todas las voces y tomar una decisión final.



El registro está cerrado desde el 1º de mayo de 2018 a pedido de la comuna que realizaba un estudio de mercado sobre la situación del transporte oneroso de pasajeros. Como el estudio se extendió más de lo pensado, en diciembre se decidió una prórroga hasta el 31 de marzo. Y hace pocos días una nueva hasta mayo.



Según Uber, hay 8.500 personas interesadas en ingresar al sistema. Por este motivo, Labaqui aseguró ayer que ve como “positiva” esta decisión de la Intendencia.