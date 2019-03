Uber: Intendencia cuenta con los votos para reabrir registro

La Intendencia de Montevideo cuenta con los votos para la reapertura del registro de choferes de aplicaciones. La decisión, que fue prorrogada un mes más mientras se debaten cambios en la normativa, requiere una mayoría simple de 16 votos en la Junta Departamental y la bancada del Frente Amplio dispone de 17.

“Entendemos que la reapertura debe darse porque a partir de la regulación de las aplicaciones hubo una complementación del servicio de taxi”, dijo Claudio Visillac, edil frenteamplista e integrante de la Comisión de Movilidad Urbana.

La IMM está redactando modificaciones al decreto que regula el mercado de las aplicaciones. La más importante es que los vehículos podrán ser manejados solo por sus propietarios. Hasta ahora, una persona podía sacar un permiso y el auto podía ser conducido por cualquier individuo. “Hasta acá legislamos con un espíritu y la realidad nos hizo detectar algunas desviaciones. Con estas modificaciones las queremos afrontar”, agregó el edil.

El registro está cerrado desde el 1º de mayo de 2018 a pedido de la IMM que realizaba un estudio de mercado sobre la situación del transporte oneroso de pasajeros. Como el estudio se extendió más de lo pensado, en diciembre se decidió una prórroga hasta el 31 de marzo y hace pocos días una nueva hasta mayo. Hoy hay más de 8.500 personas interesadas en ingresar en el sistema, según informaron fuentes de Uber.

Enojo de taxistas

Mientras la comuna ultima los detalles de la nueva reglamentación, la Comisión de Movilidad escucha a los diferentes actores del sector. La semana pasada recibió al gremio de los choferes de aplicaciones y ayer fue el turno del Sindicato Único de los Trabajadores del Taxi (Suatt) y la Cámara de Transporte.

Federico Pereira, secretario general del Suatt, le pidió a los ediles que Uber no esté más en Montevideo. Mientras daba su visión, más de 20 vehículos cortaron la calle de la sede de la Junta Departamental. Algunos taxistas tiraron bombas y fuegos artificiales, otros irrumpieron en el edificio y cantaron e insultaron contra los ediles.

Tras la reunión en la comisión, Pereira dijo a la prensa que seguirán “dando pelea a la postura de la Intendencia y de la multinacional”. “Los trabajadores tienen una indignación contenida desde hace tres años. Nosotros estamos en contra de la precarización laboral que se esconde detrás de las multinacionales”, comentó Pereira.

El edil del Partido Nacional Diego Rodríguez dijo que entiende el reclamo de los trabajadores pero criticó que “nadie se ponga en el lugar de los usuarios”. “¿Por qué cuando hay tarifa dinámica, algo que los trabajadores fustigan, igual eligen Uber? Hay que hacer una autocrítica igual. Muchas veces es más caro, pero la gente elige Uber”, comentó.

En la reunión con la comisión, Rodríguez le preguntó a Pereira qué medidas pueden aportar para mejorar el sector. “Proponen vehículos más grandes, aumentar la flota a 1.000 vehículos más y bajar el precio de los combustibles, lo que bajaría el precio de las tarifas. Yo nunca escuché en estos reclamos que planteen con pancartas bajar el precio del combustible porque quieren un mejor servicio para el usuario”, comentó.

Consultado sobre si hay posibilidad de retirar la mampara, el representante de los taxistas contestó: “La mampara seguirá estando. Es innegociable”.

Ediles en la Junta

Diego Rodríguez: "No podemos ir en contra de lo que la gente ha optado. Le preguntamos a los trabajadores del sindicato del taxi qué medidas ofrecen para mejorar el servicio y de esa manera no afectar al usuario. Siempre se habla de la valoración laboral, que está muy bien y lo respetamos, pero nadie se pone en el lugar del usuario”.



Claudio Visillac: "El estudio de mercado que acercó la intendencia nos da elementos para entender que el servicio de taxi no se encuentra en riesgo de existencia, que es sostenible todavía. Y que el servicio de las aplicaciones complementa al servicio tradicional del taxi (...) Entendemos que la reapertura del registro de permisarios debe darse”.