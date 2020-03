"Joselo" López sobre medida de recortes: "La solidaridad es voluntaria y no impuesta"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

José Lorenzo López, dirigente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) hizo referencia a la medida anunciada por el presidente Luis Lacalle Pou y aseguró que "la solidaridad es voluntaria y no impuesta", en diálogo con el programa En Perspectiva.

"Yo no puedo ser solidario con su bolsillo, puedo ser solidario con el mío", indicó López y expresó que además "esa solidaridad la expresa solo con el sueldo de los trabajadores y no con la renta del capital".

El dirigente de COFE indicó que antes de que el anuncio fuera realizado en la conferencia de prensa, Lacalle Pou los llamó a una reunión para informarles acerca de lo que se iba a plantear. Al respecto, López indicó que si bien reconocen la iniciativa del presidente de convocar el encuentro, no es la forma en la que esas decisiones se deben tomar.



"No queremos que ese sea el relacionamiento con el Poder Ejecutivo, preferimos que se respete la negociación colectiva y para eso sí nos vamos a movilizar fuertemente, porque creemos que hay una ley que se tiene que respetar", aseguró.



Al respecto de las movilizaciones López indicó que por el momento no hay nada decidido pero que, a título personal, consideró que "la población no entendería que se tomara una decisión de estas características".



El dirigente explicó por otra parte que los trabajadores, antes del anuncio, ya estaban pensando en una medida que los abarcara a todos para poder ayudar a los sectores que más lo necesitan.



"La idea era donar jornales solidarios para atender a esa parte de la población", indicó y agregó que además "podrían haberse también planteado otras fuentes de financiamiento como tocar un porcentaje muy mínimo de las reservas del país,o establecer alguna línea de crédito muy bajas y no tocar solo al trabajo si no se va a tocar el capital".



López indicó que se trabaja en una declaración para dar una respuesta destacando los puntos que consideran principales: "La defensa de la ley de negociación colectiva para discutir estas cosas; establecer que los trabajadores cuando queremos ser solidarios lo somos sin que se nos imponga, porque en definitiva es algo impuesto; que nos preocupa que se incluyera solo a los trabajadores y no al sector del gran capital que en definitiva son los pudientes y están teniendo hasta beneficios; y pensar otras líneas de financiamiento".



Al respecto del mensaje que se difundió con las palabras del presidente del sindicato de Antel SUTEL Gabriel Molina, quien se refirió despectivamente al presidente y criticó las medidas anunciadas, López expresó: "Evidementemente hay expresiones que no fueron felices", pero "creo que en el fondo de esas palabras coincidimos en el análisis de la situación".