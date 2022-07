Cortocircuitos internos en los sindicatos policiales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Al momento de afiliarse a un sindicato los policías cuentan con varias opciones. Y esto es algo histórico. Incluso, hubo momentos en los que convivieron 24 gremios en todo el país. Hubo un intento de unificarlos con la creación de una federación, pero esto se frustró por disputas de poder.

Ahora, buscan otra vez unirse a través la Unión de Sindicatos Policiales del Uruguay (USIP), afiliada al Pit-Cnt, una movida que -como era de esperarse- ya ha generado resistencia por parte de algunas agrupaciones.



El primer gremio con alcance nacional fue el Sindicato Único de Policías de Uruguay (SUPU). Y después, “desgaje y líos internos”, provocaron que “se fueran creando nuevas organizaciones”, contó su presidente, Luis Clavijo. Es más, hasta el día hay problemas incluso puertas adentro, de hecho fue intervenido por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) tras una denuncia de algunos de sus propios dirigentes.

Hoy el que tiene la mayor representatividad a nivel nacional es el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom) que, a pesar de su nombre, tiene presencia en todo el país. Más allá de las críticas que ha recibido por su vínculo con la administración actual, según su dirigente Ricardo González, es una organización apolítica.



La misma posición tiene el presidente de Asociación de Funcionarios de la Jefatura de Policía de Maldonado (Sipolma), Julio Acosta, quien dijo que buscan las “mejores condiciones laborales sin importar” quién esté en el poder. Al mismo tiempo, indicó que por momentos surgen “problemas” en los sindicatos policiales, por ser “más o menos afines al gobierno de turno”. “Y eso no puede ser”, aseguró.



Acosta señaló que hay “segregación de sindicatos” y que varios se manejan de forma “independiente”. Pero sostuvo que lo “conveniente” sería que se unificaran, por ejemplo, a través de la USIP.

Hace unos años ya hubo un intento de unificar a los sindicatos del país en la llamada Federación Nacional del Sindicato Policial. Así lo contó Clavijo, quien dijo que se fracasó por un “tema de poder”. Ahora hay una nueva intención de juntarse con la USIP y, para no repetir errores, se optó por no nombrar autoridades con demasiado poder y lo que hay es una mesa coordinadora. El presidente de SUPU explicó que es “para evitar lo que siempre ha pasado”. Y añadió que “la lucha de poder es lo que destruye las organizaciones”.



“La Policía es muy complicada. Es una cultura… Hay gente que aún está contra los sindicatos o tiene miedo de integrar uno. Todavía queda trabajo por hacer”, añadió Clavijo.



La USIP es parte del Pit-Cnt, pero no todos sus integrante son afiliados a la central sindical. Ese es el caso de SUPU. Su presidente contó que en una asamblea de 2011 se tomó la decisión de no incorporarse y, en caso que esto se quiera rever, se debería convocar a una nueva reunión.

Por su parte, el director de Sipolma contó que llegaron a integrar el Pit-Cnt “después de mucho esfuerzo”. Acosta comentó: “Se veía que no querían a la Policía y todavía hay muchísimos actores que tienen esa postura. ¡Lo que costó para que nos aceptaran! Porque siempre se nos ha visto como que no somos trabajadores. Nos ven como represores, y esto no es así”.

Ministros

Durante la administración de Luis Lacalle Pou, primero estuvo al mando del Ministerio del Interior el fallecido Jorge Larrañaga. Después de su muerte, el gobierno decidió que su sucesor sea Luis Alberto Heber, que dejó de liderar el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). Acosta opinó que, pese al “poco tiempo que estuvo”, Larrañaga “tenía otra forma de trabajar, de ser; era otro tipo de persona. Se lo veía más aggiornado a lo que es la función policial”. Y al mismo tiempo, el presidente del Sipolma apuntó contra Heber: “Es más tirado a la política. Lo sacan del MTOP para mandarlo a la guerra con dos escarbadientes. El hombre es político y la va llevando de esa manera. Pero no es lo que precisa el Ministerio del Interior”, afirmó.



También dijo que “a veces hay gremios (de policías) que se van de las manos”. Después “se dan cuenta si lo que hicieron estuvo bien o no. Yo creo que más vale ser directos, ir con la verdad y de frente” remarcó. Y añadió: “Nos han tratado de izquierda, nos dicen cantidad de cosas. También el intendente de Maldonado (Enrique Antía) en su momento nos dijo algunas cositas que no contestamos. Que se dedique a lo que tiene que hacer”.



Por su parte, González de Sifpom, indicó que comparando a Heber con Larrañaga ambos “tienen diferente carisma”: el primero es “más político” y el segundo era “más cercano”. En cuanto al vínculo con el actual ministro, dijo que están en una “etapa crucial” porque se encuentran discutiendo por presupuesto que implica “pelear por el salario”.



Sifpom apuntó recientemente contra Heber y la COFE cuando los acusó de llegar a un acuerdo para el convenio salarial de los públicos a cambio de que no hubiesen aumentos diferenciales para policías y militares.

“Una lucha de poder interna imponente”



El Sindicato Único de Policías de Uruguay (SUPU) “siempre tuvo una lucha de poder interna imponente” que continúa “hasta el día de hoy”, contó su presidente Luis Clavijo. Hay dirigentes que denunciaron “irregularidades que no son tales”, aseguró.



Por otra parte, dijo que nombraban personas “a través de documentos notariales” para que los representaran en diferentes puntos del país. “A raíz de eso, algunos quisieron independizarse y quisieron partir el sindicato. Además está el tema político. SUPU mantuvo su independencia y no se casa con nadie”, siguió. Y concluyó: “Ahora eso se quiere cambiar para ir a favor del gobierno y no estoy dejando”.