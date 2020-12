Savio: "Si la tendencia se mantiene el problema mayor va a ser en enero y febrero"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El infectólogo Eduardo Savio dijo este lunes que el escenario de COVID-19 en Uruguay es "realmente complicado" y "será muy difícil de revertir" porque "cuanto más arriba nos vamos en los contagios, más enfermos va a haber, más se satura el sistema y en realidad es muy difícil ya volver hacia atrás a zonas de mayor confort, al verde (nivel de riesgo de la Universidad de Harvard)".

En diálogo con "Entrevista 930" (Radio Monte Carlo), el experto señaló que se esperan medidas "restrictivas" para frenar el aumento de casos, un día después del mayor registro diario de casos de coronavirus desde el 13 de marzo (533), y un nuevo máximo de casos activos (3.258). "Una restricción creo que va a ser necesaria de alguna manera, y lo más probable es que sea una restricción autogestionada", dijo el infectólogo.

Respecto a las medidas que anunció el presidente Luis Lacalle Pou en conferencia de prensa el 1° de diciembre, Savio señaló que estas "no se vienen reflejando en los números todavía", y estimó que las cifras de casos "dentro de 10 o 15 días van a seguir siendo peor que lo que tenemos hoy, porque cuando esto se acelera con medidas no acatadas por todos no hay desaceleración".

Consultado sobre si es irreversible a esta altura la propagación del virus, indicó: "Hay medidas cercanas y lejanas. Es irreversible porque ha pasado en todo el mundo que frente a aumentos desmedidos en el número de casos, en forma temporal, se imponen medidas muy restrictivas, que disminuyen la circulación de personas, que son las que están desparramando el mundo, y ahí comienzan a bajar los casos por un buen tiempo. Luego se reabre, otra vez un poco, y nuevamente empiezan a aumentar. O sea, que esa realidad es algo no modificable. Es posible volver atrás, pero también es posible que cuando se flexibilicen medidas que se puedan tomar (el virus) aparezca de vuelta".

"En lo inmediato disminuir la circulación social en la medida que se pueda. En lo lejano, que no es tanto pero es lo esencial es la o las vacunas que puedan llegar porque realmente es la única solución definitiva para terminar con esta pandemia en un plazo mediano", valoró el infectólogo en ese sentido.

Savio también explicó que “el sistema de salud está preparado y los CTI también", pero agregó que “si la tendencia que tenemos hoy se mantiene el problema mayor va a ser en los meses de enero y febrero. Ahí sí la cosa se puede complicar mucho. El potencial desborde del sistema de salud puede ser posible en los próximos meses si no revertimos lo que está pasando hoy”.

Respecto a la próxima temporada de verano, Savio manifestó: "La perspectiva del verano yo la veo difícil, sobre todo por la actividad en las playas y lugares cercanos (...)".