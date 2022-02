En vivo: cuatro ministros en Comisión Permanente para informar por incendios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde las 10 de la mañana comparecen ante la Comisión Permanente cuatro ministros para informar sobre los incendios forestales ocurridos en las últimas semanas.

El ministro de Ambiente, Adrián Peña, el de Defensa, Javier García, el de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Mattos y el de Interior Luis Alberto Heber participan de la sesión.

La sesión se iba a realizar el pasado 19 de enero, pero se debió suspender debido a que Javier García y Fernando Mattos habían dado positivo de covid-19 días antes.

Alejandro Sánchez, quien preside la comisión, expresó previamente que “este incendio puso arriba de la mesa la necesidad de encontrar soluciones en clave de políticas públicas”. “Se vio que hubo dificultades en la coordinación, en los protocolos y a la hora de responder con rapidez”, agregó.

El ministro del Interior Luis Alberto Heber destacó que hubo días "catastróficos" en enero por las intensas llamas. "Estuvimos a prueba con escasos recursos, pero con un gran material humano. Venga a reconocer, ponderar y felicitar públicamente a nuestros Bomberos, y con ello hago extensivo a todos los que colaboraron", dijo.



"No tuvimos ningún funcionario lesionado y no se quemaron viviendas, que era una prioridad que teníamos. La desesperación que entendía y compartíamos con el cuerpo de bomberos era evitar que el incendio llegara a zonas pobladas y se evitó", agregó Heber en esa línea.



También hizo una autocrítica de los recursos que cuenta la Dirección Nacional de Bomberos. "No tenemos lamentablemente una flota acorde como la que deberíamos de tener. Esto viene de larga data. La última gran compra que se hizo fue en 1987, y después tuvimos parches, todos", reconoció. En ese sentido, indicó que "es necesario tener una política de renovación de la flota de incendios pesados".



El director de Bomberos Ricardo Riaño puntualizó que este fue un verano "atípico", donde se "triplicaron" las estadísticas desde el 29 de diciembre al 14 de enero frente al mismo período de 2018. Se recibieron 5.057 llamadas por los focos forestales, que afectaron 34.625 hectáreas, lo que consideró una "cifra histórica". A través de un monitor de Sinae que se mostró en sala, Riaño expuso cifras relacionadas a los incendios, que sumaron 1.056 entre el 1 de diciembre de 2021 y el 14 de enero de 2022.



Esos días, detalló, debido a las intervenciones se superó "ampliamente la capacidad de respuesta de un servicio normal de bomberos". Tras dar los números "que hicieron historia en Uruguay", Riaño dijo que el incendio en Algorta se inició dentro de un camión liviano, en su carga. Fue "de origen accidental", detalló.



El día cinco de los incendios se realizó una investigación particularmente sobre cinco focos que tenían apariencia de "intencionalidad". Eran focos lejanos a los principales, en plantaciones no afectadas. "El comportamiento era de características sospechosas", agregó. "En algunos de esos puntos identificamos líneas horizontales de más de 100 metros" con "algún elemento acelerante".

Incendios

El incendio forestal más grande de la historia que ocurrió a fines del año pasado e inicios de este 2022 generó dos cosas concretas a nivel político: la reavivación de un conflicto ideológico que divide las aguas en la interna de la coalición de gobierno, y una preocupación compartida en el Parlamento por el oficialismo y la oposición. Fue así que se creó dicha comisión para rendir cuenta de lo actuado en el combate a las llamas, e interrogar acerca de las previsiones para lo que queda del verano.



De acuerdo a lo expresado en ese entonces por el vocero de Bomberos, Pablo Benítez, dichos incendios dejaron unas 37.000 hectáreas afectadas - 22.000 en Paysandú y 15.000 en Río Negro-.