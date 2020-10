Tabaré Vázquez apuntó a jefa de jurídica por actas militares sobre el caso Gilberto Vázquez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente Tabaré Vázquez respondió por escrito las preguntas que cuatro senadores de la coalición multicolor le realizaron sobre su homologación del fallo del Tribunal de Honor Militar del año 2006, en el que el coronel retirado Gilberto Vázquez confesó una serie de delitos. En su respuesta, Vázquez responsabilizó a la entonces jefa de la Asesoría Letrada, Sylvia Usher. También dijo que la exministra de Defensa, Azucena Berrutti, le presentó el expediente, pero sin las correspondientes actas.

“El fallo del Tribunal Especial de Honor del Coronel en situación de reforma Gilberto Vázquez fue homologado en mi despacho de la sede presidencial de la calle Suárez, hallándose presente la Sra. Ministra de Defensa Nacional, Dra. Azucena Berrutti, quien trajo el expediente en mano (sin las actas) y fuera de acuerdo”, respondió Vázquez.

Cuando el expresidente dice que la ministra llevó el expediente “sin las actas” se refiere a las actuaciones que contenían las declaraciones y por lo tanto las confesiones criminales del militar retirado.



“Las circunstancias y fundamentos explicitados en la ocasión por la Sra. Ministra fueron que se trataba del fallo recaído a raíz de la fuga del referido militar desde el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, a quien se le imponía por ello la máxima sanción (descalificación por falta gravísima), lo cual determinaba su posterior pase a situación de reforma, como así efectivamente ocurrió”, agregó el expresidente.



Vázquez declaró, además, que ni él ni la ministra “tuvieron acceso a las actuaciones del Tribunal de Honor”, es decir, a las confesiones del militar.

“Estimo que la Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa Nacional no informó con precisión a la Sra. Ministra sobre el tenor de las declaraciones, ni tampoco le aportó las actuaciones del Tribunal de Honor que, como dije antes, quedaron en un sobre separado, rotulado como ‘reservado’, al parecer en el ámbito de la Asesoría Letrada de dicho Ministerio”, agregó Vázquez, quien consideró “una omisión” que la jerarca (Usher) no haya incorporado las declaraciones al expediente enviado al Ejecutivo ni haya puesto “en conocimiento directo de la ministra el tenor de las declaraciones del involucrado”.

Su secretario de Presidencia, Gonzalo Fernández, también había señalado a la jefa de la Asesoría Letrada como la principal responsable de que la ministra y el presidente no se hubiesen enterado de las confesiones criminales del militar retirado.



“El error que se cometió en este caso es, a mi juicio, por un lado no haber adjuntado las actas, y por otro -yo lo hubiera hecho como asesor letrado jefe- no ir a hablar con el ministro y decirle: ‘Mire, ministro, esto que aparenta ser un Tribunal de Honor por una fuga del Hospital Militar, adentro tiene una bomba; esto y esto’. Eso es lo que debe hacer, a mi juicio, un asesor letrado jefe”, dijo el 2 de octubre el exsecretario de Presidencia en la comisión de Derechos Humanos del Senado, a la que también respondió Vázquez.

Por su parte, la asesora letrada se defendió en la misma comisión la semana pasada, cuando aseguró que “si se homologa, se tiene acceso a todo”, en alusión a las actas deliberativas y también a las que contenían las declaraciones del militar retirado.

Advertencia en las actas.

Las actas deliberativas a las que accedieron la exministra y el expresidente a la hora de homologar el fallo contenían un dictamen firmado por la abogada Nelly Méndez, en el que se advertía, en el punto 27, que se había aplicado el artículo 77 del Reglamento del Tribunal de Honor. “Cuando el Tribunal de Honor intervenga en cualquier asunto en el que exista la presunción de un delito, común o militar, su presidente comunicará de inmediato al superior que corresponda suspendiendo las actuaciones del tribunal, hasta tanto el superior se pronuncie”, expresa el artículo 77.



Vázquez se refirió a este punto. “Destaco que en el ap. 27 de dicho dictamen sólo se hizo mención al art. 77 del Reglamento de los Tribunales de Honor, pero no se alude a una suspensión ‘por la presunción de un delito, común o militar’, como equivocadamente reza la pregunta”, respondió el expresidente a la senadora colorada Carmen Sanguinetti.



Luego, en una respuesta a la senadora nacionalista Gloria Rodríguez, vuelve sobre el tema. “Sí leí el informe de la Asesoría Letrada del Ministerio de Defensa Nacional, que no hacía alusión alguna a la ‘presunción de delito’, limitándose a mencionar, en tono burocrático, la norma reglamentaria y la prosecución del trámite, como surge de los ap. 27 y 28 del dictamen letrado”, escribió Vázquez.