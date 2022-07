¿Cuáles son los tres escenarios que tiene Laura Raffo dentro del Partido Nacional?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El futuro político de Laura Raffo es difícil de precisar. Aunque ella es la apuesta del Partido Nacional de cara a las elecciones municipales de 2025 en Montevideo -como candidata de la coalición multicolor-, la presidenta de la Departamental nacionalista de la capital tiene otras opciones arriba la mesa. Son alternativas que empezó a tomar en cuenta en los últimos meses, sobre todo desde que culminaron las negociaciones por el fracasado préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, que ella lideró en nombre de su partido.

Es que algunos hoy impulsan su candidatura al advertir que se ha convertido en una figura de peso -al menos a nivel de popularidad, entre otras cosas por su pasado como comunicadora-, por lo que habría que aprovechar esto para captar votos en la instancia electoral de 2024.



¿Quiénes lo hacen? Principalmente dirigentes del herrerismo, como, por ejemplo, el diputado Juan Martín Rodríguez.



Los escenarios para Raffo, entonces, que más de un dirigente del Partido Nacional señala que se están analizando, son tres. Pero solo la primera es la preferida por varios referentes de relevancia en el partido, tanto en el ala de Todos Hacia Adelante -el sector de Luis Lacalle Pou que en esta oportunidad es factible que apoye una muy posible candidatura de Álvaro Delgado- como en filas de Por la Patria, de Jorge Gandini, o desde Alianza Nacional, el grupo que era liderazgo por el fallecido ministro del Interior, Jorge Larrañaga.

La primera, que es por la que una parte de la dirigencia blanca se inclina, es que Raffo continúe con el proyecto para el que se la convocó, que implica presentarse nuevamente como candidata en las municipales de 2025, y nada más.



Lo que advierten es que Raffo no consiguió por cuenta propia el lugar que tiene hoy dentro del partido. Y estos dirigentes destacan en ese sentido que las diferentes patas del Partido Nacional acordaron darle un cargo, precisamente el de presidenta de la Departamental, y poner así a su orden a todos los ediles blancos sin importar a qué fracción pertenecieran. Uno de los que ya se mostró públicamente molesto ha sido Gandini, quien pidió semanas atrás que Raffo “sea clara” sobre sus pretensiones, y defina qué quiere hacer.



Esta postura también parte del razonamiento de que de ganar nuevamente la coalición en 2024 (lo que esperan suceda otra vez bajo el liderazgo del Partido Nacional), se podría “aprovechar el envión” para intentar arrebatarle la comuna capitalina al Frente Amplio.

Alternativas

La otra opción de Raffo sería presentarse como precandidata en 2024. Ella misma señaló a El País que sabe que su nombre “suena” de cara a esa instancia. Pero esta posibilidad anula la anterior fundamentalmente por dos cosas: porque si esas fueran sus aspiraciones son varios los actores relevantes del partido que advierten que en este caso le soltarían la mano, tanto en lo que respecta al apoyo por parte de los ediles que responden a ellos como en seguir respaldando que el partido potencie su figura.



Además, si Raffo fuera precandidata por el Partido Nacional, luego no se podría presentar a las departamentales por otro lema. O sea, no podría ser candidata por el Partido de la Concertación, porque la normativa dice que quien se presenta por un lema en las elecciones internas no puede cambiar en los comicios siguientes.



Pero hay una tercera opción que tiene Raffo, y que muchos sostienen que es la que más le seduce a ella y a sus más cercanos colaboradores: no presentarse como precandidata en junio de 2024, sí hacerlo en las nacionales de octubre por un sector del partido y aspirar a una banca en el Senado.

Esto es lo que en verdad promueven algunos dirigentes del herrerismo, porque ven en Raffo una oportunidad para la renovación generacional, algo de lo que este sector -liderado por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber- adolece.



Sin embargo, no todos están alineados en este grupo en relación a qué postura tomar. De hecho, el propio Heber, según supo El País, no se inclina a apoyar a Raffo y que en su lugar prefiere al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, hoy favorito en la interna blanca.

Posibles nombres para la intendencia



El plan para las próximas elecciones municipales que tiene el Partido Nacional es reintentar el proyecto de 2020, pero con una diferencia: que se presenten no uno sino al menos tres candidatos fuertes en nombre de la coalición multicolor, para evitar “cargarle la cruz” a alguien sin la posibilidad de ganar, como dijo días atrás el senador nacionalista Jorge Gandini en entrevista con El País.

Dirigentes blancos sostienen que se imaginan un 2025 con un Partido de la Concertación en competencia y con tres candidatos: Raffo por el Partido Nacional, Andrés Ojeda por el Partido Colorado y Daniel Salinas por Cabildo Abierto. Sin embargo, bien dicho está que esto sea un planteo de blancos, porque no hay necesariamente acuerdo con el resto de los socios, que entienden que aún falta mucho tiempo para definir este tema.



Por ejemplo, en el Partido Colorado ni siquiera está claro que se llegue a una alianza con los nacionalistas para competir por la Intendencia. “Esto va a ser borrón y cuenta nueva”, dijo al respecto un alto dirigente colorado. Y, de llegar a ese acuerdo, tampoco está claro que el nombre sea Ojeda, aunque es cierto que está en la “conversación”. Pero también lo está Felipe Schipani, quien hizo una labor destacada al frente del Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo de la colectividad, o incluso el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, señalaron fuentes políticas.



Y en Cabildo Abierto, en tanto, tampoco es seguro que el ministro de Salud esté pensando en esta instancia electoral, ni mucho menos. Lo que predomina en el partido, liderado por el senador Guido Manini Ríos, es la incógnita. De hecho, el diputado Álvaro Perrone -cercano a Salinas- dijo directamente que hoy su agrupación “no está manejando” el nombre del ministro como posible candidato a ocupar la Intendencia de Montevideo.