Resultado del referéndum "no deja bien parado al presidente", dijo Bottinelli

El politólogo y presidente de la consultora Factum, Óscar Bottinelli, señaló que el resultado del referéndum de la Ley de Urgente Consideración (LUC) "no deja bien parado al presidente".

Este lunes de mañana, Bottinelli recordó en entrevista con Desayunos Informales (Canal 12) una tabla de evaluación que realizó el 5 de marzo en torno a la elección de este domingo. "Hice cinco escalones de resultados del 'SÍ' y cinco escalones del resultado del 'NO', comparando con la elección anterior, que es una técnica. No es la única manera de interpretar una elección", contó.

En esa evaluación planteó para cada uno de los cinco escalones, tanto del "SÍ" como del "NO", un concepto. Esta mañana, dijo que la votación que cosechó la coalición lo ubica en el "último" escalón, (más bajo). Para ello, había definido que la votación debía ser de 48% y menos, y que tradujo en "fuerte caída del apoyo ciudadano al presidente y a la coalición multicolor".

"Este resultado no deja bien parado al presidente, se reflejó en la cara del presidente anoche en la conferencia de prensa. No fue nada exitoso lo que él exhibía", sostuvo sobre la votación del "NO".



Con el 100% de los circuitos escrutados, el "SÍ" obtuvo 48,82% de los votos y el "NO" 49,86%. Por otra parte, el acumulado del voto del "NO" + voto en blanco es de 51,18%. Y hay 36.071 votos observados.

En tanto, al "SÍ" lo ubicó en el segundo escalón. Este implicaría un 47% de votación, que tradujo en que "la izquierda ratifica la votación del balotaje y consolida lo que se denominó 'la remontada' - diferencia entre octubre y noviembre de 2019 -", expresa el concepto.



De todos modos, señaló que este resultado "no es que creció la izquierda", sino que "cuando una elección se polariza hay un electorado que no vota en un abanico de la izquierda, pero entre si me tengo que inclinar para acá y para allá se inclina para la izquierda".



Tabla de evaluación que hizo Óscar Bottinelli el 5 de marzo de 2022. Foto: Captura portal.factum.uy

Bottinelli también planteó que "la figura del presidente se ensalzó durante estos dos años, en el marco de la pandemia". Hubo una "construcción de figura presidencial muy exitosa, y nada improvisada". "Hubo una creencia en el potencial del presidente de la República. Por lo tanto, corrió con mucha ventaja a favor desde el punto de vista del punto de arranque al punto de llegada", agregó.



Con estos elementos, estimó que Lacalle Pou votaría "mejor". "Yo veía que podía estar en el 49% y ya me parecía un mal resultado. El 48%, decía 'no, cuidado'".



"La impresión que uno tiene es que tiene que producirse cambios, internos y externos", opinó.

Esto porque "en la agenda hay temas que hacen al futuro del país en el sentido de trascender varios períodos de gobierno" y dijo que "no es bueno para la solidez del país que se adopten reformas que de repente dentro de dos o siete años se puedan cambiar si no hay un gran consenso detrás". Como ejemplo de ello nombró la reforma de la seguridad social y la ley de medios.



"A nosotros nos da la impresión de que el presidente ha salido debilitado, también la coalición sale debilitada", indicó, y luego explicó: "Si tienes el 56% del Parlamento, que responde al 54% de los votos, y tienes un respaldo del 48% hay un debilitamiento".



A continuación, subrayó: "Esto no quiere decir que tenga que renunciar al gobierno. No, no, debilitamiento". Ante este "desafío requiere un fortalecimiento sobre todo de la coalición de gobierno".



Ante este análisis, desde la coalición, el diputado colorado Felipe Schipani respondió en redes sociales al presidente de Factum. "Hay que avisarle a Botinelli que el NO le ganó al Si. Con pandemia y crisis económica y social de por medio, el gobierno logró los mismos resultados electorales que en noviembre de 2019", tuiteó.