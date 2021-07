Partido Nacional sale a defender "a muerte" la LUC y el directorio comienza a analizar la estrategia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Ley de Urgente Consideración (LUC) se votó en el Senado el 8 de julio de 2020, tras unas modificaciones realizadas en la Cámara de Diputados. Era el fin de una etapa protagonizada por cinco patas de una coalición de gobierno que, camino al balotaje de noviembre de 2019, había resuelto incluir allí una serie de normas con el objetivo de reordenar varias cuestiones tras 15 años de gobiernos del Frente Amplio.

Cuando este acuerdo se hizo, los líderes que se sentaron alrededor de la mesa fueron el hoy presidente Luis Lacalle Pou, el colorado Ernesto Talvi, el cabildante Guido Manini Ríos, el independiente Pablo Mieres y el líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick. Hoy -si se confirma la validez de las 672.000 firmas necesarias para impulsar un referéndum que derogue 135 artículos de la LUC, algo probable ya que el FA y el Pit-Cnt entregaron el jueves a la Corte Electoral casi 800.0000- la coalición deberá salir a la cancha, pero no todos estos jugadores de peso estarán disponibles para salir a dar pelea.



Lacalle Pou y Mieres, por los cargos que ostentan, no podrán dedicarse a hacer campaña con tanto énfasis como quisieran, aunque sí pueden hablar del tema. Talvi se retiró de la política, y Novick -aunque nunca lo confirmó- también parece haber decidido hacer lo mismo. Queda Manini Ríos, el líder de Cabildo Abierto, que ha defendido la ley, pero nunca con notoria efusividad.

Quien está decidido a dar batalla es el expresidente y secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti. Lo mismo hará el sucesor directo de Talvi, el ministro de Ambiente Adrián Peña. En tanto, en el Partido Nacional, toda la responsabilidad de salir a hacer campaña a favor de la LUC parece recaer sobre Todos, más teniendo en cuenta el momento que vive Alianza Nacional tras el fallecimiento del exministro del Interior, Jorge Larrañaga.



Los blancos.

En pandemia, con una aprobación de gobierno alta y muy alta, y con un Frente Amplio que aún no ha logrado digerir la derrota electoral que lo llevó al banco de la oposición luego de 15 años. Esto, sumado a la necesidad de explicarle a la gente que necesitaba su firma, su huella dactilar y el número de la credencial para derogar 135 artículos de una ley que pasó a ser conocida como “LUC” con temas de educación, seguridad, macroeconomía, combustibles, y alquileres, entre otras cosas. La combinación se había convertido en un combo muy complejo como para suponer que una organización juntara 700 mil adhesiones. A eso se sumaba el poco tiempo.

Por eso la orden fue clara: “Que hagan el desgaste, y si llegan, luego vemos cómo movemos”. Ese fue el concepto que el presidente Luis Lacalle Pou transmitió cuando desde el Partido Nacional le consultaron qué hacer ante la decisión del Pit-Cnt y el Frente Amplio de impulsar un referéndum contra la LUC.

Entrega de firmas contra la LUC en la Corte Electoral. Foto: Estefanía Leal

Y así fue. Silencio y evitar entrar en la discusión para “no dar pasto” a los rivales y entrar en el juego político. Pero ahora el escenario cambió. Aunque todavía existe desconcierto sobre cómo se llegó a las firmas necesarias, y dudas sobre su validez, el directorio del Partido Nacional analizará mañana su nueva estrategia para defender la LUC.



Los blancos tomarán el tema como prioritario para definir, primero, la estrategia de cómo ir a controlar la validación de las firmas en la Corte Electoral. Si bien el organismo tiene representantes de cada partido, en estas instancias es natural que se envíen delegados a cada mesa de análisis.

El presidente del directorio blanco, Pablo Iturralde, dijo a El País que la “batalla” se dará en todos los ámbitos y “a muerte” porque consideran que la LUC es una herramienta “muy positiva”.



“Mucha gente joven ha estado llamando desde hace un tiempo, poniéndose a la orden y queriendo hacer cosas para defender la LUC. Ahora a dar la batalla. Si las firmas están, vamos a ir a un debate general. Comunicaremos y defenderemos lo que estamos creemos. Discutiremos porque el Frente Amplio impugna algunos de los artículos que ellos votaron”, comentó. “La barra nuestra está muy motivada para salir a dar la batalla”, remarcó.

Los socios.

Manini Ríos advierte que aún no han tocado el tema en Cabildo Abierto, aunque en declaraciones a El País sostuvo: “Honestamente, esto no es algo por lo que perdamos el sueño”. Y agregó: “Si están las firmas, se hará un debate, supongo, sobre lo que la LUC es. Verdaderamente creo que hoy mucha gente no tiene ni idea de lo que dice la LUC”.

Guido Manini Ríos, senador y líder de Cabildo Abierto, durante una entrevista con El País. Foto: Estefanía Leal

Consultado sobre si esto, justamente, no implicaba un problema, y si hubiera sido necesario explicar mejor los artículos que la ley contiene, el cabildante respondió que “es verdad que no se explicó mucho”, pero al mismo tiempo señaló que “lo que hay es una democracia representativa, y son los legisladores los que se supone que representan a los votantes”.



En tanto, Sanguinetti dijo a El País que “no tiene dudas” de que el Partido Colorado saldrá a defender la LUC en caso de que se concrete el referéndum. “Tenemos que esperar primero la aceptación de las firmas. Hemos vivido muchos referéndums y más que nunca tenemos que atenernos a las formas, porque suele haber mucho descarte. No hay que adelantarse. Normalmente, luego, si hay referéndum, entraremos en el debate con toda convicción, porque entendemos que la LUC fue fundamental, entre otras cosas, para la seguridad ciudadana”.

Mieres, en tanto, señala: “Si las firmas están va a haber una campaña, pero ahora es momento de la Corte Electoral. Así como tuvimos una actitud de espera mientras se juntaron las firmas, lo mismo debe mantenerse mientras se produce el recuento. Cuando la Corte diga que hay referéndum, se discutirá. Estamos convencidos de que la ley es buena, que define un montón de temas acordados en el programa entre todos, y obviamente la vamos a defender”.

Dos hojas en las que se invierten los roles De convalidar las firmas y convocar al referéndum los ciudadanos tendrán en el cuarto secreto dos papeletas: una por el “Sí” y otra por el “No”. Pero allí los roles se invertirán. Es que quienes hoy le dicen “no a la LUC” deberán votar por el Sí, ya que es un voto afirmativo a la derogación de los 135 artículos. Quienes defienden la LUC deberán poner la papeleta del No. Los votos en blanco dan peso al No, ya que se requiere de una mayoría simple.

¿Qué es lo que se busca derogar? Normas penales. Dentro de este capítulo se busca derogar las disposiciones sobre legítima defensa, así como el agravante ante la resistencia al arresto y el agravante por encubrimiento. También el nuevo delito que se estableció por daños contra comisarías o cárceles , el agravio a la Policía, el delito por evasión de prisión y el artículo que busca evitar la ocupación de los espacios públicos de manera ilegítima.



Educación. Se establece la libertad de cátedra, cambios en la gobernanza del sistema educativo ANEP, se incrementa la capacidad de decisión del Codicen, mantiene tres consejeros electos del Ejecutivo con venia del Senado y dos electos por docentes. La ley sustituye los consejos desconcentrados por direcciones unipersonales, con mayor autonomía de los centros educativos.



Regla fiscal. Se establece un límite del gasto público para evitar un endeudamiento excesivo. La regla fiscal será complementada con un tope de incremento anual de gasto real vinculado al crecimiento potencial de la economía.



Inclusión financiera. Elimina la obligación de pagar sueldos por vía electrónica, se permiten transacciones de hasta US$ 100.000 en efectivo, se permite a comercios descuentos en ventas al contado.



Combustibles. La actualización de las tarifas de combustibles se realiza cada 60 días a partir del nuevo mecanismo del Precio de Paridad de Importación, relevado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, que implica hacer un ejercicio teórico de cuánto saldría cada combustible si en Uruguay existiera la libre importación (y un importador le compitiera a Ancap). De esa forma se trasladan a las tarifas el primer día de cada mes las fluctuaciones tanto al alza como a la baja, básicamente del dólar y el precio del petróleo.



Laboral. Garantiza el derecho pacífico de la huelga y el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los establecimientos.



Piquetes. Declara ilegítimos los piquetes que impiden la libre circulación de personas, bienes o servicios en espacios públicos o privados.



Celulares. Se establece la “portabilidad numérica” por la que el usuario de un número telefónico puede mantenerlo independientemente de si cambia de compañía.

El oficialismo unido.

julio maría sanguinetti “Hay que ver todavía qué dice la Corte” "Hay que ver todavía lo que dice la Corte. No hay que adelantarse. Normalmente, luego, si hay referéndum, entraremos en el debate con toda convicción, porque entendemos que la LUC fue fundamental, entre otras cosas, para la seguridad ciudadana”.

GUIDO MANINI RÍOS “No tienen idea de lo que dice la LUC” "Si están las firmas, se hará un debate, supongo, sobre lo que la LUC es. Verdaderamente creo que hoy mucha gente no tiene ni idea de lo que dice la LUC (...) Quizá hubiera sido necesario explicar mejor todos esos artículos. Para nosotros es una buena ley”.