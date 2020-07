Pablo Bartol: "El sistema de control de cupos en los refugios no es eficiente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado recibió ayer a una delegación del Mides encabezada por el ministro Pablo Bartol, para abordar el tema de la muerte de Gustavo Castro, un hombre de 31 años en situación de calle a quien se le negó un lugar en un refugio.

Bartol dijo que el tema de los cupos es “estructural” en Uruguay y que cuando asumió el actual gobierno “el déficit era enorme”. En este sentido, indicó que desde marzo se han creado 500 cupos adicionales, “casi el 50% de lo que había anteriormente”. A principios de agosto, aseguró el secretario de Estado, habrá 100 cupos más.



“En 2006 había 739 personas en situación de calle, de las cuales 320 dormían a la intemperie. Y el año pasado el censo que se hizo dio que había 2.038 personas, de la cuales 1.043 dormían a la intemperie”, graficó el ministro.

Bartol explicó que los refugios están coordinados por la organización “Puerta de Entrada” que busca si hay un lugar disponible. “Cuando llamaron a ese lugar, les dijeron que en ninguno había. El tema es que se pasa lista a las 20:00 horas y a las 23:00 horas”, precisó.



El ministro consideró que “no están captando bien” la liberación de cupos, ya que la población en situación de calle es “intermitente”.



“No tenemos un sistema eficaz y es parte de lo que queremos cambiar. No dimos lo que se necesitaba”, reconoció.

Bases de datos online.

Bartol dijo que es imperioso cambiar el sistema de los refugios porque “la falta de coordinación entre los distintos estamentos (Fiscalía, Mides, Policía)” no permitió encontrar un lugar para que Castro pudiera pasar la noche. “Cada uno cumple su tarea, pero no logramos cumplir lo esencial, que era atender a esta persona”, destacó.



En este sentido, el ministro señaló que se apuntará al uso de la tecnología para crear un “panel de control automático” que permita saber si se liberan los lugares, para que no ocurra lo que pasó con este hombre que cuando fue a pedir refugio no encontró cupo, aunque poco después había varios disponibles.

Pablo Bartol este lunes en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado. Foto: Leonardo Mainé

“Durante los últimos años han sido muy pocos los cupos que se crearon en Uruguay (...) Hay más de 1.000 personas durmiendo en las calles, pero el Estado no les ha dado respuestas”, subrayó Bartol.

Desmentido 1.

Durante el transcurso de la reunión, la senadora frenteamplista Carolina Cosse tuiteó diciendo que Bartol había dicho “que al momento de negarle el ingreso a Gustavo al refugio habían 11 cupos disponibles”, lo cual fue desmentido tajantemente por distintos miembros del gobierno. El diputado Alvaro Viviano, por ejemplo, dijo a El País que esos cupos no existían cuando el hombre se presentó en la puerta de ingreso y que los mismos se generaron después.

El Ministro del MIDES, Pablo Bártol, acaba de admitir en el Parlamento, que al momento de negarle el ingreso a Gustavo al refugio habían 11 cupos disponibles. — Carolina Cosse (@CosseCarolina) July 6, 2020

Senadora, estamos en el mismo lugar. No hay peor mentira que una verdad a medias. Bartol dijo," a la hora que fue al refugio no había cupos. Causó incidentes, estuvo algunas horas en comisaria. Al salir si había. Gustavo ahí no volvió por un lugar.." No juegue con la tragedia. https://t.co/pSUyrVAaqK — Alvaro Viviano (@tatoviviano) July 6, 2020

Luego del tuit de la candidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, la senadora blanca Carmen Asiaín le respondió en su cuenta de la misma red social: “Senadora: eso que usted twitteó acaba de ser desmentido en comisión de población por la misma delegación del Mides”.

Senadora: eso que usted twitteó acaba de ser desmentido en comisión de población por la misma delegación del mides. Ver versión taquigráfica @midesuy https://t.co/bcNVycnJoa — Carmen Asiaín (@casiain1) July 6, 2020

A su vez, Sebastián Da Silva, senador del Partido Nacional, señaló: “Quien miente con un presupuesto de una obra pública miente con una tragedia”.

Quien miente con un presupuesto de una obra pública miente con una tragedia. https://t.co/0S5jMaoK7t — Sebastian Da Silva (@camboue) July 6, 2020

En tanto Álvaro Dastugue, también representante del Partido Nacional, se refirió al mensaje de la senadora del FA y dijo que “la versión taquigráfica dará cuenta de lo que afirmamos”.

Como lo menciono @tatoviviano, esto es falso, no fue lo que el Ministro @pbartol65 expresó!! La version taquigrafica dará cuenta de de lo que afirmamos. https://t.co/q3jcbsKFbU — Álvaro Dastugue (@AlvaroDastugue) July 6, 2020

Desmentido 2.

La delegación de gobierno también presentó un informe en el que se hacen puntualizaciones sobre una nota publicada por la revista Sudestada, en la que se señala -entre otras cosas- que el Mides compró una serie de módulos habitables sin licitación y a empresas sin antecedentes, y que el gasto se imputó al Ministerio de Deportes y Juventud, que dejó de existir en 2005.



En el documento, al cual tuvo acceso El País, se señala que todas las compras fueron realizadas al amparo del artículo 33, literal c), numeral 9 del TOCAF, por la situación de urgencia que afrontaba el país y la necesidad de buscar alojamiento para las personas en situación de vulnerabilidad.

Y que a su vez cuentan con la certificación del Ministerio de Economía y Finanzas, para lo cual se obtuvo presupuestos de distintos proveedores de plaza y se tomó la opción más económica dentro de las que podían proveer el servicio en tiempos de pandemia.



“Las compras directas por excepción no tienen monto límite, ya que justamente, se utilizan en situaciones excepcionales que lo ameritan, como ser la urgencia en este caso (...). Cabe aclarar también que el monto límite mencionado en el artículo está equivocado en más de la mitad del correcto, ya que expresa que el tope es $ 250.000 cuando para el ejercicio 2020 es de $ 510.000”, agrega el informe

“Hay un desmantelamiento de los programas”, dijo Olesker Como portavoz de la oposición, el senador y exministro de Desarrollo Social Daniel Olesker aseguró que existe una política del gobierno que tiene como objetivo “desmantelar” distintos programas de la cartera. Olesker dijo que el período anterior culminó con 2.170 cupos en los refugios para personas en situación de calle y que los 500 que creó el actual gobierno responden a una situación excepcional, como lo es la pandemia. “En líneas generales quedamos relativamente desconformes” con las explicaciones del ministro, indicó, agregando que “sobre la parte programática, se explicó poco”.



Pensamos que el Mides va a ser muy afectado por la política presupuestal y por esta fusión de programas. También por el pasaje de algunos programas a los gobiernos departamentales, no en las decisiones, sí en la implementación. En mi experiencia, es importante un diseño político nacional de los programas”, destacó senador del Partido Socialista. “Nuestra percepción es que hay un progresivo desmantelamiento de los programas”, insistió.