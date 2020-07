Cosse dijo que Bartol "admitió" que había cupos en refugio y la acusaron de "jugar con la tragedia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado recibe este lunes al ministro de Desarrollo Social Pablo Bartol y a otros jerarcas de la cartera tras la muerte la semana pasada de Gustavo Castro, un hombre de 31 años que vivía en la calle y que falleció luego de que se le negara lugar en un refugio.

El miércoles de la semana pasada, después de conocerse el fallecimiento de Castro, los senadores del Frente Amplio solicitaron un pedido de informes al Mides.



Durante el encuentro, la senadora y candidata a la Intendencia de Montevideo, Carolina Cosse, dijo que Bartol admitió "en el Parlamento, que al momento de negarle el ingreso a Gustavo al refugio habían 11 cupos disponibles". Las declaraciones fueron a través de su cuenta de Twitter y provocaron el rechazo de senadores y diputados del oficialismo, quienes respondieron que el ministro no había dicho eso.

El Ministro del MIDES, Pablo Bártol, acaba de admitir en el Parlamento, que al momento de negarle el ingreso a Gustavo al refugio habían 11 cupos disponibles. — Carolina Cosse (@CosseCarolina) July 6, 2020

Minutos después, la senadora blanca Carmen Asiaín le respondió en su cuenta de Twitter a la frenteamplista. "Senadora: eso que usted twitteó acaba de ser desmentido en comisión de población por la misma delegación del Mides".

Senadora: eso que usted twitteó acaba de ser desmentido en comisión de población por la misma delegación del mides. Ver versión taquigráfica @midesuy https://t.co/bcNVycnJoa — Carmen Asiaín (@casiain1) July 6, 2020

A su vez, Sebastian Da Silva, senador del Partido Nacional, también hizo referencia al comentario de Cosse. El blanco publicó: "Quien miente con un presupuesto de una obra pública miente con una tragedia".



Quien miente con un presupuesto de una obra pública miente con una tragedia. https://t.co/0S5jMaoK7t — Sebastian Da Silva (@camboue) July 6, 2020

En tanto, el diputado nacionalista Álvaro Viviano comentó tras el tweet de Cosse: "Senadora, estamos en el mismo lugar. No hay peor mentira que una verdad a medias. Bartol dijo,'a la hora que fue al refugio no había cupos. Causó incidentes, estuvo algunas horas en comisaria. Al salir si había. Gustavo ahí no volvió por un lugar..' No juegue con la tragedia".

Senadora, estamos en el mismo lugar. No hay peor mentira que una verdad a medias. Bartol dijo," a la hora que fue al refugio no había cupos. Causó incidentes, estuvo algunas horas en comisaria. Al salir si había. Gustavo ahí no volvió por un lugar.." No juegue con la tragedia. https://t.co/pSUyrVAaqK — Alvaro Viviano (@tatoviviano) July 6, 2020

Álvaro Dastugue, representante del Partido Nacional, también se refirió al mensaje de la senadora:

Como lo menciono @tatoviviano, esto es falso, no fue lo que el Ministro @pbartol65 expresó!! La version taquigrafica dará cuenta de de lo que afirmamos. https://t.co/q3jcbsKFbU — Álvaro Dastugue (@AlvaroDastugue) July 6, 2020