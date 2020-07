Bartol reconoció "falta de coordinación" tras muerte de hombre en la calle: "No dimos lo que se necesitaba"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la tarde de este lunes el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, concurrió a la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado tras la muerte Gustavo Castro, un hombre que falleció en la calle hace menos de una semana en pleno Centro de Montevideo luego de que se le indicara que no había lugar en el refugio al que había concurrido.

Este caso generó repercusiones en el plano político. Ese mismo día, los senadores del Frente Amplio solicitaron un pedido de informes al Mides.

A la salida de la comisión este lunes, Bartol dijo en conferencia de prensa que cuando Castro"pidió ayuda no teníamos refugio".

Si bien a las 23 horas del martes pasado "se habían generado 11 cupos, la falta de coordinación entre los distintos estamentos, Fiscalía, nosotros, tal vez la Policía, es cuando el Estado le falla a las personas", dijo. Al respecto agregó que estas "fallas que tiene el Estado esperamos irlas resolviendo".

Los 11 cupos que nombró Bartol estaban disponibles en todo el sistema, precisó una fuente del Mides a El País.

Actualmente, contó que los refugios están coordinados por la organización "Puerta de Entrada" que busca si hay un lugar disponible. "Cuando llamaron a ese lugar, les dijeron que en ninguno había. El tema es que se pasa lista a las 20:00 horas y a las 23:00 horas", dijo Bartol.

Consideró que "no están captando bien" la liberación de cupos, ya que la población en situación de calle es "intermitente". En ese sentido, indicó: "No tenemos un sistema eficaz y es parte de lo que queremos cambiar". "No dimos lo que se necesitaba", reconoció.

En ese sentido, quieren contar con "un gestor de cupos, para que se sepa dónde hay, en qué momento, de una manera automática, en línea, que no haya que estar haciendo llamadas, reportes". Que permita de "manera continua" saber que si liberan cupos "usarlos inmediatamente".

"Nos queremos hacer cargo de este drama que tiene el Uruguay", dijo el ministro, quien remarcó en esa línea: "Esperamos ponernos adelante y poder proteger a todos".

"Este caso nos redobla el deseo, la intención, el esfuerzo de que no vuelvan a faltar cupos". En ese sentido, dijo que desde la muerte de Castro se han generado 100 cupos más, de los cuales "ayer se ocuparon 20".



Desde marzo a esta parte dijo que se han creado 500 cupos más. Del total, "casi 300" son centros de 24 horas. Para "principios de agosto" esperan tener 100 cupos más y "así vamos a ir corriendo esta carrera, tratando de darle protección a todos los uruguayos", remarcó.

También contó que cuando llegó a esta cartera sabía que este "era el desafío mayor que teníamos y en el personal es el tema que más me desvela". Contó que en 2006 320 personas dormían a la intemperie, mientras que en 2019, el censo realizado arrojó que eran 1.043 estaban en esa condición.

En tanto, apuntó contra las anteriores administraciones al señalar que "durante los últimos años han sido muy pocos los cupos que se han creado en Uruguay".

Actualmente están llevando adelante una investigación administrativa para conocer "el cumplimiento de los protocolos y también para revisar si los procedimientos están bien". Adelantó que buscarán modificar que "si hay un día de alerta meteorológica y alguien va a un refugio y no tiene lugar, que pueda esperar adentro a que venga el móvil de calle y lo pueda llevar a un lugar" donde haya cupo. "Está todo en revisión", subrayó.

Sobre la postura de la oposición en este caso, resaltó: "En ningún momento se nos responsabilizó. En todo momento (hubo) una conciencia clara de que este es un problema de respuesta del Estado a un problema endémico que tiene el Uruguay y que venía creciendo".

Los legisladores de la oposición habían adelantado que le iban a pedir que aclarara cuatro asuntos. El primero busca saber si, particularmente en invierno, se están rechazando personas para ingresar a los refugios, así como cuántas se han alojado en los últimos tres meses.

También consultaron si se inició una investigación o procedimiento administrativo similar tras el fallecimiento del hombre de 31 años y cuáles son las medidas que se toman cuando una persona en situación de calle no acepta ir a un refugio.