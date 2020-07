Noche en que murió Gustavo Castro había 45 personas a la espera de refugio, dijo defensor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La misma noche en que Gusavo Castro, el hombre en situación de calle que murió de hipotermia el miércoles, solicitó ingreso a un refugio, había otras 45 personas en lista de espera para poder pasar la noche en algún centro, según informó Bruno Aldecoa, abogado de una de las funcionarias que trabaja en el lugar al que acudió.

Incluso, explicó, cuando Castro pidió el ingreso eran diez los que estaban en la misma puerta esperando la habilitación para poder entrar. "En ese refugio hay lugar para 33 personas y esa noche puntualmente había nueve más afuera", indicó el representante durante una entrevista con Informativo Sarandí.

Antes de rechazarles el ingreso, las funcionarias llamaron a la "Mesa Central del Mides", como establece el protocolo, para saber si podían ser derivados a otro centro. El abogado explicó que tanto su representada como una compañera llamaron una vez cada una y en las dos ocasiones "se les indicó que no había lugar para alojar a estas personas y que había aproximadamente unas 45 en lista de espera".



"Después se suceden otra serie de hechos que es lo que la Justicia está investigando", indicó el profesional.

Al respecto del aumento de personas pidiendo lugar en refugios se refirió Armando Castaingdebat, subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) el día en que se supo del fallecimiento. "Sepamos que todos los días nos encontramos con que lamentablemente hay muchísimos más uruguayos tratando de encontrar un lugar de los que hoy realmente tiene el Estado", expresó.

Esto ocurre incluso con los nuevos cupos que se generaron. "Logramos 500 cupos que no existían y sin embargo salimos a la calle y parece que cada vez hay más gente en situación de calle", dijo Castaingdebat.



En la tarde de ayer jueves el presidente Luis Lacalle Pou hizo referencia a la situación y aseguró que "de ahora en adelante lo que no se hizo se va a hacer" porque "si la prioridad no es la vida el resto no puede serlo".

Actualmente el caso es investigado por la fiscal Brenda Puppo quien ayer llamó a declarar a las funcionarias del refugio y a los efectivos policiales que llegaron al lugar. A su vez, la oposición citó al Parlamento al ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol.