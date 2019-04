Oposición exige conocer actas de Tribunales de Honor para destituir a generales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los partidos Nacional y Colorado no están dispuestos a votar el pedido del gobierno para pasar a retiro obligatorio a cuatro generales del Ejército hasta tanto el nuevo ministro de Defensa José Bayardi envíe al Parlamento las actas, testimonios y resoluciones de los tribunales de honor y de alzada que juzgaron a los exmilitares José Gavazzo, Jorge Silveira y Luis Maurente.

El Poder Ejecutivo envió en estos días al Parlamento un proyecto de ley pidiendo la venia del Senado para la destitución de los generales Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry (tribunal de alzada) y Gustavo Fajardo (tribunal de honor) “en virtud de la actuación” de los uniformados en los casos mencionados y al haber “tomado conocimiento de declaraciones vertidas por los indagados que constituyeron presuntos delitos, omitiendo en forma deliberada” informar a la Justicia, según la argumentación del gobierno.

Esta es parte de la decisión que tomó el presidente Tabaré Vázquez a raíz de la confesión de Gavazzo de haber arrojado a las aguas del río Negro el cadáver del tupamaro Roberto Gomensoro y sus posteriores consecuencias públicas.

Además, el presidente ordenó el cese en el cargo y el pase a retiro obligatorio del comandante en jefe del Ejército, general José González, y del jefe del Estado Mayor de la Defensa (Esmade), general Alfredo Erramún. Ambos, junto con el general Fajardo, integraron el Tribunal de Honor que juzgó a

El voto de las bancadas de la oposición es imprescindible para concretar el propósito del Poder Ejecutivo debido al elevado quórum que se requiere en el Senado para una decisión de este tipo, que es de 3/5 del total de componentes, o sea 18 votos.

La Ley 19.189 en la que se ampara el pedido, que es relativa al retiro de oficiales superiores y personal militar (modificativa de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, de 1974), establece en su artículo 3° que el retiro de “los oficiales generales, o equivalentes, por iniciativa del Poder Ejecutivo, deberá contar con venia del Senado, o de la Comisión Permanente cuando corresponda, otorgada por mayoría de 3/5 de votos del total de sus componentes".

El presidente de la comisión de Defensa, el senador nacionalista Javier García, cursó un pedido de informes urgente solicitando la información, y espera que el nuevo ministro Bayardi, comparezca con la información el martes 9 ante la comisión. Bayardi y el nuevo subsecretario Andrés Berterreche, asumirán sus cargos el lunes 8.

García recordó que el pasado lunes 1° el Partido Nacional pidió en la reunión de la comisión de Defensa que se le brindara información, pero no tuvo respuesta de la bancada del Frente Amplio. En realidad, en la bancada oficialista no se manejaba información sobre la revelación que se conoció el sábado anterior en una nota de El Observador.



“Necesitamos el contenido de las actas y resoluciones de los tribunales porque hay una crisis en la que se destituyó a la mitad de los generales”, dijo García a El País.



Y agregó que “en buena medida estamos en esto porque el presidente firmó sin leer. ¿No pedirá que el Parlamento haga lo mismo, no? Él homologó lo que no leyó”, subrayó el senador nacionalista.

García ya pidió la información a la presidenta interina de la Asamblea General Patricia Ayala, que esta semana ocupa el cargo por licencia de la titular, Lucía Topolansky.



“Debe mostrarse por parte del Poder Ejecutivo una actitud de responsabilidad mínima. Además, no se sabe de qué lado está la razón” en este episodio, afirmó el legislador.



Por su parte, el también senador blanco Jorge Larrañaga sostuvo que “el gobierno debe enviar al Parlamento el expediente completo del caso Gavazzo. Solo así se echará luz en todo este proceso marcado por oscurantismo y mentiras. Que los documentos revelen verdades, que digan lo que las personas que intervinieron no quieren o no se animan a decir”.

El origen El matutino El Observador accedió al expediente de la justicia militar en el que Gavazzo confesó que, luego de ser detenido Gomensoro, él mismo dio la orden de que no fuera interrogado y que permaneciera esposado a una silla.



Pero allí lo encontró muerto horas después. Gavazzo dijo que el en ese entonces comandante de la División del Ejérci-to 1, general Esteban Cristi, ordenó hacer desaparecer el cuerpo y que fue él quien cumplió la orden y nadie más.



El testimonio de Jorge Silveira contradijo esta versión, habiendo declarado que Gavazzo fue el responsable de torturar hasta la muerte al detenido.



En 2002 se confirmó que el cuerpo encontrado en 1973 en el río Negro era de Gomensoro. En 2010 la Justicia procesó a Gavazzo y también al coronel Juan Carlos Gómez por el asesinato; este último era inocente.