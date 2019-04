José Bayardi: "La subordinación militar al mando del poder político no está en cuestión"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego del cese del ministro de Defensa Jorge Menéndez y el subsecretario Daniel Montiel, más seis generales del Ejército, incluido el comandante en jefe, el presidente de la República Tabaré Vázquez recibió hoy en la residencia de Suárez y Reyes a los nuevos titulares de la cartera.

En lugar de Menéndez será nombrado ministro José Bayardi, y en lugar de Montiel estará Andrés Berterreche.

Bayardi y Berterreche asumirán su cargo el próximo lunes 8 de abril en una ceremonia privada antes de que se realice en Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva. También asumirá el lunes, pero más tarde, el nuevo comandante en jefe del Ejército, Claudio Feola.

Bayardi confirmó a la prensa, según recoge radio Sarandí, que fue él mismo quien eligió a Berterreche como subsecretario, y agradeció al MPP por permitirle al senador integrar el equipo del ministerio.



El futuro ministro negó que en Uruguay haya una crisis institucional.

"Yo no hablaría de crisis. Tengo 63 años, viví en otros periodos más juveniles de situaciones de crisis (...) La institucionalidad democrática en Uruguay es una institucionalidad democrática fuerte, que ha tenido que tomarse resoluciones y esas resoluciones se han tomado el poder político. Y que la subordinación militar al mando del poder político no está en cuestión, por lo cual yo no hablaría de crisis", señaló Bayardi.



Consultado sobre los hechos de público conocimiento que han desatado la polémica en los últimos días, se limitó a decir que están "tomando nota de esa información" que han recibido y que "cuando asumamos en el ministerio podremos profundizar".

Bayardi dijo que está a disposición del Parlamento Nacional para responder a las consultas de los legisladores una vez que asuma el cargo: "Cada vez que sea convocado , cada ve que el Parlamento me llame, voy a ir, tengo mucho respecto por las institucionalidad del Parlamento".

Por último, en lo que fueron sus primeras declaraciones a la prensa desde que fue elegido para ser ministro de Defensa y sustituir a Menéndez, Bayardi contó que aceptó a pedido del presidente Tabaré Vázquez y "por un tema de responsabilidad".

"Es un tema de responsabilidad, el presidente me lo pidió. Yo estaba tranquilo retirado y no asumir era casi ser desertor. La responsabilidad obligaba a asumir", agregó.

Y dijo que "el fortalecer la institucionalidad democrática va más allá de cualquier gobierno. Nos debe trascender a nosotros porque es un legado que hacemos a otras generaciones".