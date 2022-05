ONG interpuso recurso de revocación contra decreto de caza y llama a "tormenta en redes"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En los últimos días se generó polémica en torno al nuevo decreto emitido por el Poder Ejecutivo que modifica las normas que habilitan la caza deportiva y permite, entre otras cosas, la caza nocturna de algunas especies exóticas, la no justificación del arma utilizada y la no exigencia de un permiso documentado para la expedición. Ante esto, la Organización No Gubernamental (ONG) Trato Ético Animal resolvió interponer un recurso de revocación y este viernes lo entregó en Presidencia de la República.

Según explicó a El País Rita Rodríguez, presidenta de la ONG, este viernes se cumplía el plazo legal de 10 días que tenían para iniciar este recurso y en los próximos días presentarán los fundamentos de su pedido de revocación, tal como lo habilita la ley. Además, están solicitando reuniones con autoridades de los ministerios de Ganadería y Ambiente, y con legisladores para tratar el tema.



"Esto muestra que la sociedad civil organizada se manifiesta en contra, no solo por los medios tradicionales, sino amparándose en la ley. Esto tiene mucho que ver con el crecimiento del derecho animal en Uruguay", dijo. "El bienestar animal se vulnera en todas las formas conocidas con este decreto", agregó.

"Con este decreto se vulneran derechos de los animales, en lo que se relaciona a la caza con perros e implica que se diezmen poblaciones de especies exóticas pero también protegidas, como los perros", dijo Rodríguez y criticó también que "van a poder circular personas armadas en predios privados, de noche, con posibilidad de disparar, y esto implica muchos riesgos y puede acarrear además problemas entre vecinos".



Convocan a manifestar en redes En rechazo a este decreto, organizan una manifestación en redes sociales para el 13 de mayo con el hashtag #UruguaySinCaza en conjunto con las organizaciones que participan de la Coordinadora Nacional de Protección Animal y en representación de los 19 departamentos.

La ONG entiende que el decreto del gobierno brinda "un fuerte respaldo y estímulo a la caza como actividad recreativa" y considera que "deja una fuerte marca en la sociedad, por el gran retroceso que implica al fomentar la violencia, la crueldad hacia los animales y el daño ambiental".

Asimismo, entienden que con esta decisión el Gobierno está contradiciendo las líneas que esgrimió en su programa de gobierno, durante la última campaña electoral, y recuerda uno de los puntos del documento: “Registro, control y habilitación de permisos de cacería. Si bien está regulada por leyes y normas específicas, la cacería plantea algunos vacíos legales, especialmente en lo referente al uso de perros y los correspondientes permisos y/o habilitaciones. Además hay problemas de contralor. Esta es una de las causas de los problemas que existen en materia de ataques a animales pertenecientes a sistemas productivos. Es necesario un estricto control y registro de los cazadores y animales afectados a esta actividad, con sanciones específicas”.

"A pesar de proponer un mayor control y asumir a texto explícito el impacto de la caza con perros en el ataque de jaurías en zonas rurales, por Decreto se flexibilizan las condiciones y elimina la necesidad de acreditar autorización del propietario para solicitar los permisos de caza en predios privados. Las decisiones arbitrarias, crueles e injustificadas no nos encontraran indiferentes", sostiene la ONG.