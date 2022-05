"Nosotros somos conservacionistas también", aseguran desde la Asociación de Cazadores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pablo Borrazas, presidente de la Asociación Nacional de Cazadores del Uruguay, respaldó el decreto que habilita la caza deportiva en todo el territorio nacional, con excepción de Montevideo, y la caza deportiva nocturna de “las especies exóticas invasoras cuya caza está permitida”. Apuntó que "ser animalista es de moda" y respondió a los dichos del exministro de Ganadería Carlos María Uriarte.

"Si le queremos prohibir cada vez cazar la especie exótica, va a pasar lo que pasó ayer en Roma (Italia), un toque de queda por el problema de jabalí que invadió la ciudad. Hay cosas que tenemos que controlarlas", lanzó esta jueves de mañana en diálogo con Doble Click (Del Sol). La agencia Telam informó este miércoles que residentes de Roma decidieron autodecretar un "toque de queda" nocturno como medida de protección tras la presencia de jabalíes circulando por la capital italiana.

"Este decreto no perjudica a la especie nativa", sino que implica un cambio "para el control de las especies exóticas, que son las que también compiten con las especies nativas", aseguró Borrazas. Hay tres especies exóticas que cazan: liebre, jabalí y siervo, que son de "ámbito nocturno", dijo.



"¿Cuál sería la solución de controlar la especie exótica sin ser por la caza? No hay otra cosa", desafío Borrazas, que luego dio un paso más y si bien reconoció que mediante la caza no es posible "controlar" la especie, "es la única forma eficaz para dejarla estable, controlarla hasta ahí".



"Siempre va a existir jabalí en nuestro país", aseguró y puntualizó que fue una especie introducida al país por Aarón de Anchorena "con el fin de caza". Se trata del propietario original de lo que ahora es la estancia presidencial, ubicada en Colonia.



Además, Borrazas remarcó que la caza nocturna "siempre existió" pero que estaba habilitada para frigoríficos. Y cuestionó. "¿Para el frigorífico, que hay dinero, ahí sí se puede cazar de noche, pero para el cazador común no se puede?".



"La problemática del jabalí y siervo es muy extensa", dijo el dirigente de la asociación, quien puntualizó que las especies exóticas "son un reservorio de enfermedades".



"Siempre se tira que el cazador es 'matar animales' y no es así. Nosotros somos conservacionistas también", remarcó.

Respuesta a Uriarte y crítica a otros políticos

"A mí lo que me extraña es que un exministro de Ganadería esté en contra de la caza de especies exóticas, sabiendo lo que le salió al país la lucha contra la tuberculosis y todas las enfermedades que pasa en este país, la garrapata que tenemos en el norte del país que es un problema muy grande por el tema de la especie exótica", respondió Borrazas a los dichos del exministro.



No obstante, Uriarte no se refirió públicamente a la caza de especies exóticas, sino a la caza deportiva. "Es inadmisible considerar un actividad deportiva el matar animales, salvo que sean declarados plagas y por ende exista una razón para hacerlo", había puntualizado el el exsecretario de Estado colorado.



Por otro lado, Borrazas apuntó contra "políticos", a quienes no nombró, pero aseguró que en intercambios "están a favor" del cambio incluido en el decreto. "Me han invitado hasta ir a cazar y ahora son todos animalistas", criticó.



"Ser animalista es de moda, pero no ven el problema de la especie exótica desde otra forma", remarcó el dirigente de la asociación de cazadores.