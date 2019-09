Mujica salió a pegarle a la oposición: los "robots" de Talvi y las "pavadas" de Lacalle

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente José Mujica –que buscará un lugar en el Senado en las próximas elecciones- participó este viernes de noche de un acto junto al candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, en el Club Repecho.

Allí, el líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) ironizó –aunque sin nombrarlos- acerca de diferentes propuestas de los dos principales contrincantes de la oposición: el blanco Luis Lacalle Pou y el colorado Ernesto Talvi.

Mujica -en el primer acto que compartió con Martínez en el último tramo antes de las elecciones de octubre- dijo que es “algo espectacular las cosas que se prometen y cómo se prometen contradictoriamente” en la campaña.

“Hay que achicar los gastos del Estado, porque es insoportable el gasto del Estado, pero a su vez vamos a hacer 200 liceos”, dijo Mujica cambiando la voz y en alusión a las propuestas de Talvi de reducir el gasto público y de crear 136 liceos públicos nuevos.

“¿Qué vas a poner robots en los liceos para trabajar con los gurises? ¿Y vas a achicar el Estado? ¿Y me decís eso?”, preguntó el expresidente.

Mujica también tuvo tiempo para criticar una de las propuestas de Lacalle Pou: la ley de urgente consideración que quiere implementar en los primeros meses luego de una eventual llegada al poder en marzo de 2020.

“Pero las leyes de urgencia son un recurso que tiene el (Poder) Ejecutivo, por más parlamentario que seas no podés mandar una ley de urgencia. Ubicate, no digas pavadas. ¿O pensás salir presidente?”, planteó en tono burlón Mujica.

Daniel Martínez y José Mujica en el primer acto en conjunto en el último tramo antes de las elecciones de octubre. Foto: Prensa Daniel Martínez

"Necesitamos gobiernos con alma"

Además del expresidente Mujica, quien tomó la palabra fue Martínez, que subrayó: "Necesitamos gobiernos con alma y no es una frase vacía. Hay veces que escucho a gente que parece que hablara y parece que quisiera administrar el estado del gobierno como si fuera una empresa privada. Aparte es todo facilísimo, ah, gobernar es una pavada", ironizó.

En ese sentido, tomó como ejemplo el último gobierno de Argentina, país que dijo "le preocupa" y señaló: "(Mauricio) Macri decía 'pero bajar la inflación es una pavada. El que no pueda bajar la inflación, que no gobierne', porque a veces hay una cabeza como si esto fuera una empresa privada, y la verdad que no es".



Enfatizó que el Estado "tiene que ser el que brinde igualdad de oportunidades, el paraguas de los más débiles, y tener un proyecto de nación que permita desarrollo con equidad y con igualdad, sino no es Estado, es simplemente una agencia de colocaciones de los más poderosos".



Durante su exposición, Martínez manifestó que "no sirve un país donde unos pocos, una élite llegue a un desarrollo espectacular, y el resto de la gente esté abajo sin posibilidades de soñar". En tal sentido, destacó: "Nos sirve un país donde haya igualdad de punto de partida, no solo igualdad de oportunidades, que no alcanza, porque si tu tenes la igualdad de oportunidades pero a su vez partís de menos diez, mentira que hay igualdad de oportunidades".



El candidato oficialista defendió su política "mano a mano", que no es "desde la tribuna, desde la cola de una silla". Destacó la "cercanía" de los uruguayos "que hace que nos miremos a los ojos, nos veamos el alma y nos podamos tratar de iguales".



"No somos de vivir en un barrio cercado, no somos de la lejanía. Nos gusta la cercanía, nos gusta mirar el alma a la gente. Nos gusta sentir que somos iguales y que construimos y tenemos sueños y utopías comunes" remarcó.



Además, Martínez consideró "fundamental" la iniciativa de Mujica de atraer los fondos de uruguayos en el exterior para iniciar proyectos de garantía pública y gestión privada, "para generar trabajo, oportunidades, sueños, inversión, trabajo digno y trabajo de calidad".



Hacia el final de su intervención, Martínez contó una anécdota de una de sus recorridas por el país, cuando una trabajadora rural le dijo, según relató: "Por primera vez en mi vida tengo licencia, por primera vez en mi vida cobro aguinaldo, por primera vez en mi vida tuve lo que nunca había tenido porque hay un gobierno del Frente Amplio, por eso, yo me voy a 'matar' por el Frente Amplio".