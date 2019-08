Talvi prepara gira por barrios en los que instalaría los liceos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El comando de Ernesto Talvi no tiene pensado modificar su discurso de cara a las elecciones de octubre y tampoco saldrá a “confrontar” al Partido Nacional, ahora que las encuestas colocan al Partido Colorado más cerca de los blancos.

Talvi lanzará su lista 600 el lunes en la Casa del Partido Colorado y luego volverá al interior del país en una gira que lo llevará a Treinta y Tres, Cerro Largo y Lavalleja y una segunda que lo tendrá por Rocha, Maldonado, Tacuarembó y Rivera.



Pero el candidato también tiene pensado recorrer Montevideo. De hecho, se conformó un nuevo comando político para realizar la campaña en la capital, según informaron fuentes partidarias a El País. Está integrado por los diputados colorados Adrián Peña y Ope Pasquet, y los dirigentes Felipe Schipani, Carlos Rydstrom y Carolina Ache Batlle.



En Montevideo, Talvi recorrerá algunos de los barrios en los que pretende instalar los 41 liceos públicos modelo de un total de 136 que tiene planteados para todo el país. De acuerdo a su plan educativo, los liceos estarán ubicados en los barrios Nuevo París, Tres Ombúes, Conciliación, Casavalle, Aires Puros, Lavalleja, Manga, Piedras Blancas y Jardines del Hipódromo, entre otros.



Este es uno de los pilares del programa de gobierno del candidato colorado. En su propuesta, el economista plantea “ampliar la cobertura, profesionalizar y fortalecer la educación inicial, instalar 136 liceos públicos modelo en zonas vulnerables del país, transformar la política curricular, efectivizar la alianza estratégica entre la tecnología y la educación, acompañar las trayectorias educativas de los estudiantes e integrar a las familias al proceso educativo”, señala el capítulo de “Transformación Integral”.

Talvi regresó este lunes de una gira que lo llevó a Florida, Durazno, Flores y Colonia, en la que no solo presentó su nueva lista, la 600, sino que “agradeció” a los dirigentes y militantes por la votación del pasado domingo 30 de junio.



El foco de todo el equipo de campaña de Talvi está puesto hoy en el lanzamiento de su lista, ya que deberán hacerla conocer para competir, por ejemplo, con la histórica 2.000 del expresidente Julio María Sanguinetti.



El resultado de las recientes encuestas que muestra al colorado más cerca del blanco Luis Lacalle Pou, es celebrado hoy por algunos dirigentes colorados, quienes señalaron a El País que no condiciona en nada el ritmo de su campaña. Esta semana Talvi protagonizó varios cruces con el oficialismo, uno de ellos por sus propuestas en materia económica, que fueron asimiladas a las del presidente argentino Mauricio Macri, que el domingo perdió en las PASO.

En su programa de gobierno, Talvi propone una regla fiscal de “balance estructural” que “permita ahorrar”, un Fondo de Estabilización Fiscal, la readecuación de la plantilla de funcionarios públicos al no reponer 6.000 vínculos que terminan cada año y la reducción de los llamados “gastos prescindibles” mediante un recorte de los cargos de particular confianza y controlando los “gastos en elementos de lujo” como mobiliario de oficina o viajes oficiales “innecesarios”.



Este lunes también protagonizó una polémica con el oficialismo, cuando señaló: “Hay veces que pienso, de verdad, ojalá gane el Frente Amplio y que tengan que arreglar el lío que van a dejar ellos, que lo arreglen ellos, si no tenemos que venir siempre nosotros a arreglar”.



Paralelamente, protagonizó un cruce con el exprecandidato del Frente Amplio Mario Bergara, quien le dijo que ingresó “por la ventana” cuando estuvo en el Banco Central. Talvi contestó a Bergara que sus comentarios no fueron apropiados.