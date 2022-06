Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El expresidente José Mujica fue consultado en la últimas horas sobre el debate en torno a la condición o no de colono del líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. "Desde el punto de vista jurídico, es probable que sea como están los papeles; desde el punto de vista práctico, emotivo y conceptual no lo es porque no se sintió colono ni nada por el estilo", opinó el expresidente. Este martes en rueda de prensa, Manini señaló que los dichos del exmandatario son “un reconocimiento de que las cosas no han sido tan así como las vienen diciendo sobre todo gente de su propio sector”.



“Es bueno que el presidente Mujica empiece a decir, él lo dice medio a medias, pero ya es bueno que empiecen a aparecer voces poniéndole un poquito de sentido común a esto”, apuntó.



“Por un lado, ya aparecen voces a reconocer lo que todos sabemos, que yo nunca fui colono. Desde el punto de vista jurídico creo que no hay ninguna duda sobre todo después de la consulta evacuada por quien fuera la máxima autoridad en derecho agrario del Uruguay (Enrique Guerra Daneri) que claramente y contundentemente demostró que ni yo ni mi familia jamás fuimos colonos”, puntualizó el cabildante.



Por otra parte, señaló que “ya es hora de que quienes levantaron esta farsa le pidan disculpas a la gente, le están tomando el pelo". "La gente a veces tiene derecho también a reclamar a los que les tomaron el pelo, a los que los trataron de idiotas”, manifestó.

Reestructuración de deudas

El líder de Cabildo Abierto también fue consultado sobre el proyecto de ley que impulsa su partido, que propone un procedimiento de reestructuración de deudas de personas físicas.



“El presidente del Banco Central (Diego Labat), dijo que no estaba de acuerdo con el proyecto, entonces lo que yo pregunto es cuál es su solución, porque me imagino que no vamos a seguir mirando para el costado, viendo como están carneando a centenares de miles de uruguayos de la mano de leyes aprobadas por el propio Estado”, apuntó Manini.



Días atrás, el presidente del Banco Central, concurrió a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado y planteó a su ingreso que comparte "la preocupación por el funcionamiento en el país del crédito en general" y dijo que entiende "la situación de una cantidad importante de deudores que tienen dificultades para seguir funcionando en condiciones normales a partir de la deuda que los afecta".



Labat dijo no obstante que "hay que ser muy cuidadosos porque eso implica un posible cambio de reglas de juego".



Para Manini, “es hora de agarrar el toro por las guampas en este tema”. “Si no le gusta ese proyecto, a ver cuál es la solución de él, pero una solución tiene que haber”, apuntó el cabildante.