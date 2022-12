Heber estimó tener récord de interpelaciones en un año y criticó actitud de la oposición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, comentó este jueves en rueda de prensa que va a “terminar el año con ocho interpelaciones”, contando los llamados a Comisión General, y estimó que esto configura un récord.

El jerarca concurrió ayer a la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Representantes convocado para dar explicaciones sobre una supuesta alteración en las cifras de delitos en Durazno.



El diputado del Frente Amplio e integrante de la comisión, Sebastián Valdomir, comentó en rueda de prensa luego del encuentro que no le convencieron “las explicaciones del ministro del Interior”. En sus declaraciones, el frenteamplsita no descartó pedir una posible “interpelación”.

Consultado al respecto, Heber afirmó este jueves que es “una lástima que (los integrantes de la oposición) no lo digan ahí”.



“Estuve en la comisión, contesté todas las preguntas. Parecía que eran satisfactorias, porque no se repreguntaba (...) A mí me da mucha lástima porque parecería que vamos a comisiones diferentes. Salen a decir una cosa que realmente a mí me asombra porque cuando estuve con ellos ninguno repreguntó, o manifestó que no era una respuesta que le diera satisfacción”, aseguró.

Ante la pregunta de por qué cree que la oposición no manifiesta discrepancias en la comisión, pero luego sí a los medios, el ministro señaló que “no tienen por lo menos la honestidad intelectual de decir que fueron contestadas todas las preguntas”.



“Lamentablemente, porque ahora se anuncia una interpelación. Tengo dos interpelaciones, ya he tenido seis entre llamados a Comisión General e interpelaciones, y ahora tengo para diciembre una anunciada por los senadores que (me) iban a interpelar, no sé con qué otro ministro, y ahora este anuncio”, apuntó Heber.



“Yo no tengo inconveniente en ir al Parlamento a dar las explicaciones, para mí es un acto democrático. Pero voy a terminar en año y medio que tengo con ocho interpelaciones, creo que es un nuevo récord, pero estoy dispuesto a ir nuevamente. No se olviden que yo estuve muchos años en el Parlamento, y si hay algo que respeto es el instrumento de la interpelación”, señaló.

De todas formas, indicó que determinado uso de la herramienta (de la interpelación) “no tiene el efecto que tiene que tener, porque si todos los días o meses” va a “tener una interpelación, es como que no tiene impacto”.



Además, señaló que no creía que esto constituyera un abuso, pero que sí "hay que dimensionar por los temas" por los que se lleva adelante una interpelación.