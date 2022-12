Heber desestimó “maquillaje de cifras” de delitos en Durazno y diputado del FA quiere interpelarlo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luis Alberto Heber, ministro del Interior, estuvo en la Comisión de Diputados de Seguridad y Convivencia por un supuesto cambio de cifras del Observatorio y de la Gestión de Seguridad Pública de Durazno.

El ministro aseguró en rueda de prensa que no hay posibilidad “de maquillar datos”, ya que definió al sistema del Observatorio “como infalible” y explicó su funcionamiento.



“Sobre el tema de cómo se ingresan los hechos policiales está muy claro: cuando la Policía determina un hecho, lo titula y el que tipifica el delito es el fiscal o la fiscal del caso”, argumentó.

Continuó: “Quedó demostrado que no es la Policía, sino la Fiscalía la que tipifica el delito. La diferencia entre la titulación de la Policía y la tipificación de la Fiscalía es un 3%. Tenemos casi un 97% de coincidencia en la titulación y la tipificación”.



Heber relató que un medio de comunicación publicó que hubo “una serie de robos de vehículos en Durazno; lo que informamos en la Comisión es que en su mayoría son bicicletas abandonadas o que la persona no sabía que había hecho con ella y terminaron apareciendo”.

“Solo una no apareció de las 20 denuncias” hechas, dijo Heber. “Decir que hay corrupción y que hay una ola de delitos en Durazno nos llama la atención por la liviandad con la que se ha dado la noticia por ciertos medios de prensa. Una bicicleta no es suficiente para decir que hay un robo generalizado de vehículos en el departamento”, contó.

“Es posible una interpelación”



El diputado del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara Baja, Sebastián Baldomir, comentó en rueda de prensa que no lo convencieron “las explicaciones del ministro del Interior”.



El legislador de la coalición de izquierda recordó que los datos de la cartera de 2021 sostienen que “no hubo homicidios en Durazno”, mientras que en “Fiscalía se registran seis muertes dudosas”. Afirmó que le preguntó por este tema a Heber, pero “él no tenía una explicación”.



Por todo esto, Baldomir no descartó pedir una posible “interpelación” a Heber en lo que se refiere a “la gestión de la seguridad pública, en lo que tiene que ver con el aumento de los homicidios y el uso de las denuncias”.