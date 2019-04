El Frente Amplio analiza derogar los tribunales militares de honor

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

En medio de una crisis institucional que terminó con el relevo de la cúpula del Ejército y del Ministerio de Defensa, la bancada del Frente Amplio debe definir si deroga los tribunales de honor.

La resolución la debería tomar este viernes una comisión bicameral que viene trabajando desde hace casi dos meses en la ley orgánica militar. Hay un acuerdo general en la gran parte de los artículos y uno de los puntos a tratar es el referido a los tribunales de honor de las Fuerzas Armadas.



“Más allá de esto que pasó en las últimas horas, ya había desde antes de fin de año pasado, compañeros que planteaban la posibilidad de eliminar todo el capítulo de los tribunales de honor argumentando que este es uno de los pocos Ejércitos del mundo que tiene este mecanismo. Esta no es una discusión de ahora”, dijo a El País el coordinador del grupo, el diputado del Nuevo Espacio Jorge Pozzi.

El planteo de eliminar los tribunales de honor cobra relevancia en este momento, cuando se conoció la confesión que dio ante esta institución José “Nino” Gavazzo, quien admitió que arrojó el cuerpo de Roberto Gomensoro al río Negro, informó El Observador. Pozzi agregó que “lo de Gavazzo sucedió cuando estábamos en el tema, pero la discusión ya venía del año pasado” y consideró que tal hecho no incide en la decisión que debe adoptar la coalición.

De todos modos, si se opta por eliminar a los tribunales se debería incluir alguna frase para que no pierdan potestades como pasar a retiro algún general. No se descarta que se adopte como resolución retirar el capítulo de la ley orgánica y se incluya en otra norma que se estudiaría aparte.

El planteo para eliminar los tribunales de honor fue realizado por el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) en diciembre del año pasado. Al mismo se plegaron luego otros grupos como el IR, que encabeza la diputada Macarena Gelman.



En la opinión de Pozzi, es posible que el tema “sea tratado en una ley aparte o eliminado”. No obstante sostuvo que lo ve “como algo anacrónico, es de otra época porque los ejércitos más importantes del mundo ya no los tienen más. Hoy las cosas pasan por la Justicia y se terminó el partido”, afirmó.



La idea del oficialismo es aprobar este proyecto de ley orgánica a más tardar en mayo en la Cámara de Diputados. Hay un acuerdo para que una vez que llegue al Senado se considere sin modificaciones.



Tras idas y vueltas en el tema, el oficialismo logró reunir los votos necesarios para aprobar la ley orgánica militar. El diputado “rebelde” Darío Pérez (Liga Federal) dijo a El País “que así como está planteado” dará su voto para aprobar la norma, lo que es prioritario para el FA.

Darío Pérez, diputado de la Liga Federal

“Fallaron los filtros alrededor de Vázquez”

-¿Qué lectura hace de esta crisis que terminó con la remoción de la cúpula militar?



-Es tremendo. Si bien los que fuimos presos políticos estamos curados de espanto, igual cuando uno se vuelve a enterar de otra cosa, o de algo que pasó, esa capacidad de espanto no tiene límite. Duele tanta crueldad y tanto odio por gente que se apartó absolutamente de la matriz artiguista que debía tener nuestro Ejército, que debería ser clemencia para los vencidos. La otra cosa que me asombra es que torturar, matar, o desaparecer, no sea una mancha para el uniforme de cualquier Ejército del mundo. Entonces estoy de acuerdo con que la jerarquía política del Ministerio de Defensa haya sido removida, en virtud de todo lo que pasó, y por no haber actuado con la premura o la rapidez con la que debería. Pero hay cosas que están muy entreveradas.



-¿A qué se refiere con eso?



-Yo confío en lo que han dicho compañeros socialistas con respecto a que Jorge Menéndez avisó de esta situación y entonces realmente hay cosas en la línea de tiempo que me suenan disonantes, en el relato que se hace. Pero no puedo ir más allá, porque no conozco el fondo del asunto.



-¿Se debería haber hecho la denuncia antes por parte de Presidencia?



-Si el presidente estaba enterado sí, pero dice que no estaba enterado. Te enterás cuando te enterás.



-¿Confía en lo que dice el presidente Tabaré Vázquez de que no conocía las actas donde hace la confesión José “Nino” Gavazzo?



-Creo que no debe de leer, porque hay otra gente que debe hacerlo en la estructura. Porque son decenas de expedientes los que llegan al presidente. Decenas de expedientes y problemas, para eso están los filtros que todo presidente y todo jerarca tiene a su alrededor. Capaz que los que fallaron fueron los filtros.



-¿Fallaron en la Secretaría de Presidencia?



-Y los que hayan sido.



-¿Los que fallaron deberían dar un paso al costado?



-Si son responsables, deberían dar un paso al costado también.