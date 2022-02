Fernando Pereira anunció que debatirá con Alejo Umpiérrez por la LUC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo que le propuso debatir sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC) al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, al presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, y a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, pero aseguró que no tuvo respuesta.

De todos modos, este sábado, en rueda de prensa, anunció que debatirá con el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez. "Es el responsable de la campaña por el 'NO' y es del Herrerismo, queremos debatir con quienes hicieron la ley", dijo Pereira.



Según informa Telemundo (Canal 12), el debate se realizará en Rocha y la fecha será anunciada en los próximos días.

Por su parte, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, expresó su postura contraria a que los intendentes debatan. Este sábado, en declaraciones a Telenoche (Canal 4), dijo que a él no le "interesa mucho debatir". "Creo que hay actores que están en eso y que están en el Parlamento y son los actores naturales", afirmó.



Además, sostuvo le parece que participar en debates por la Ley de Urgente Consideración no es beneficioso para el Congreso de Intendentes. "Por el clima que debe reinar en ese ámbito, que es un ámbito de interrelación donde a veces los intereses que nos mueven son nuestra relación con el poder central, me parece que no nos hace bien", explicó.