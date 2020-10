Empezó la transición: Cosse quiere armar en IMM un equipo sin "compañeros golpeados"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un equipo de asesores de Carolina Cosse está completando la ronda de reuniones con todos los sectores del Frente Amplio (FA). Los primeros en ser convocados fueron los cabezas de lista que lograron representación en la Junta Departamental. Varios de los ediles electos, como los del MPP y Patricia Soria, de la lista 106, liderada por Mario Bergara, se reunieron con allegados a Cosse para presentar las aspiraciones de los sectores que representan: nombres, áreas y currículum vitae.

En los pasillos del Palacio Legislativo algunos legisladores comentaron a El País que les llamó la atención que la intendenta electa no convocara a la cúpula de los sectores para definir cuestiones políticas ni que ella encabezara las primeras reuniones, pero al ser consultados en las últimas horas sobre este proceso de armado del equipo aseguraron que no hay cortocircuito. Los dirigentes consideran que no es tiempo de hacer olas a la interna, sino de tejer hasta lograr un gabinete representativo de todo el FA.

“Estamos hablando con todos los sectores del Frente Amplio, los que tienen representación en la Junta y los que no. A todos les decimos lo mismo: hagan sugerencias, planteen nombres, planteen temas y después lo vamos a analizar y vamos a conformar un equipo de todo el FA, que lo sintamos así”, dijo Cosse ayer a la salida de la reunión que mantuvo con el actual intendente, Christian Di Candia. "Lo que no voy a hacer es manosear nombres, por lo tanto, hasta que no esté definido el equipo no voy a hablar de ningún nombre porque yo todavía no vi toda la lista de nombres", agregó Cosse.

En las reuniones con ediles electos y otros dirigentes, tanto Cosse como sus asesores han expresado que la intención de la intendenta electa es que todos los sectores que tengan representación en la Junta Departamental tengan un lugar en su gabinete o cargos en el organigrama de la comuna. Algunos sectores que la apoyaron pero que no lograron ediles titulares, como Casa Grande, también podrían tener representación en el gabinete. El grupo liderado por Constanza Moreira se reunió el lunes con el equipo de Cosse y presentó varios nombres como candidatos a integrar el gabinete, entre otros, el de Fabiana Goyeneche, actual directora de Desarrollo Social. El de Moreira no está en la lista.



Los sectores con bancas en la Junta Departamental son el MPP, el Partido Comunista, Sumemos, el Partido Socialista, la Lista 106, la 6009 y El Abrazo.



La alianza PCU-Cosse.

El Partido Comunista (PCU) fue uno de los principales puntales de Cosse. La alianza que construyeron para la elección nacional -logrando dos bancas en el Senado- alcanzó su mayor éxito con el triunfo en Montevideo.



Ahora los comunistas esperan conseguir un rol importante en el equipo de gobierno en la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM). “Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande que es lograr un equipo equilibrado y bien frenteamplista. No podemos dejar compañeros golpeados. En el equipo tienen que estar representadas figuras del equipo de Daniel (Martínez) y también de Álvaro (Villar). Tenemos que estar todos”, dijo a El País el dirigente comunista Juan Castillo, que prefirió no dar detalles de las conversaciones hasta que se termine de resolver el gabinete.



Pero su referencia tiene un claro sentido de evitar que ocurra lo que pasó en la administración anterior, que a la hora de armar el equipo Martínez no tuvo en cuenta a integrantes del MPP, sector que impulsó a Lucía Topolansky, a quien le ganó en la contienda de 2015.



Reunión entre Di Candia y Carolina Cosse en la IMM. Foto: Francisco Flores

"Los acentos".

La forma en que Cosse planteó la negociación de cargos “preocupó” y “llamó la atención” de varios sectores frenteamplistas. Así lo comentaron a El País integrantes del MPP, del sector que lidera Mario Bergara, y también del astorismo.



El hecho de iniciar las conversaciones por los ediles fue tomado por esos grupos como “una descortesía” y hasta un “ninguneo”, agregó uno de los más molestos que prefirió no hacer declaraciones para evitar rispideces en las negociaciones.

El equipo de Cosse aseguró a todos los grupos que el trato sería el mismo, tanto para los que apoyaron la candidatura como para los que hicieron campaña por Martínez o Villar.



Sí puntualizaron cuáles serían los “acentos de Carolina” para la elección de nombres, a fin de que lo tengan en cuenta a la hora de mandar los currículum. El primer “acento” fue claro: “va a ser una intendenta intensa”. Y por eso advirtieron a los grupos que no se sorprendan si la futura intendenta “juega en toda la cancha”, llamando a consulta a jerarcas de división sin previo aviso o a mandos medios.



Pero por sobre todo ya se advirtió que Cosse quiere el trabajo en equipo como regla general y “no generar chacras de sectores en la intendencia. Si bien un sector político puede tener a cargo una división determinada, sus mandos medios no serán del mismo “color frenteamplista”. Se busca la “intersectorialidad”, además de la paridad de género, adelantaron.

A su vez, se resolvió que al firmar el contrato se hará el descuento automático del aporte económico para el Frente Amplio, según informó El Observador. El traspaso será un 15% del sueldo nominal que reciba cada cargo de confianza que ingrese al equipo. Esto correrá no solo para los puestos centrales sino también para los mandos medios.

En las conversaciones se dejó en claro que este es un tema importante por la actual situación económica del Frente Amplio, que se ha visto muy debilitada tras la derrota en la elección nacional de noviembre del 2019.



Por último, otra de las puntualizaciones fue que a la hora de mandar la lista, incorporen las prioridades de ese sector. “La última palabra la va a tener Carolina”, señalaron en cada reunión que mantuvieron por separado con los grupos. Incluso se pidió que manden más nombres de los que realmente aspira el sector, ya que tras dilucidar “la primera parte” de la elección de cargos, habrá que llenar una larga lista de lugares del organigrama municipal. Pero eso ya será con el gobierno funcionando, aclararon.

“Parejo pa’ todos”: el mensaje de OPP para la intendenta Primero fue con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para iniciar el contacto formal e institucional. Y ayer Carolina Cosse volvió a la Torre Ejecutiva para comenzar a trabajar directamente con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Se trata de la dependencia del Estado que trabaja en constante contacto con las intendencias, y la encargada de repartir los recursos.



En parte del Frente Amplio generó cierto malestar que el jefe de Estado se haya reunido a almorzar solo con todos los intendentes del Partido Nacional electos, el lunes 5 en la residencia presidencial de Suárez. Lacalle ya había recibido a Cosse en la Torre Ejecutiva una semana antes.



Ayer, la intendenta electa de Montevideo se reunió con José Luis Falero, subdirector de OPP, y a la salida dijo haber terminado “muy contenta” por la cantidad de acuerdos en la modalidad de trabajo futura.



En la reunión Falero le dejó en claro que el gobierno nacional será “parejo para todos” en el reparto de recursos, en referencia a los demás gobiernos departamentales.



A su vez, le pidió coordinar los esfuerzos para no desperdiciar recursos y tiempos. Hablaron de acciones que se pueden hacer entre el gobierno nacional y el capitalino, y en particular mencionaron el plan para solucionar el problema de los asentamientos, ya que Cosse lo planteó en su campaña electoral.



“Vamos a generar un grupo de trabajo con alguien de mi equipo y del Ministerio de Economía para bajar a tierra una gran cantidad de temas que tenemos que resolver”, dijo la intendenta electa a los medios tras la reunión.



La eliminación del Fondo Metropolitano “preocupa” a Cosse especialmente, pero no la agarra de improviso porque ya había sido adelantado por Lacalle Pou. Las autoridades de la OPP sostienen que ese fondo fue “un capricho” del gobierno anterior que trataba distinto a Montevideo respecto al resto.