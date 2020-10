Cosse se reunió con Di Candia y habló de su gabinete: "No voy a manosear nombres"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La intendenta electa de Montevideo Carolina Cosse se reunió esta tarde con el intendente Christian Di Candia, instancia a la que calificó como una "excelente reunión" en la que conversaron para "organizar la transición" para la cual se dispuso una "oficina de transición". Uno de los puntos que conversaron fue sobre su plan de emergencia, que busca entre otros aspectos "tener acción sobre las pluviales, reforzar algunos temas de las policlínicas, de la cartera de tierras y tratar de impulsar 2.000 puestos de trabajo transitorios".

Cosse indicó en rueda de prensa que uno de los temas que tocaron con Di Candia fue la situación de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM). La ingeniera está "de acuerdo" en mantener la gobernanza en la órbita de la Intendencia de Montevideo "si no hubiera otra novedad en el Parlamento".

"Siempre tenemos que estar atentos a que pueda haber una revisión, ojalá que sí, a nivel parlamentario y eso se resuelva sin que tengamos que cambiar nada", señaló y agregó que el cambio "puede ser a nivel del Senado".

"Vamos a estar a la espera sin dinamitar ningún puente, pero la verdad que hay que defender también el patrimonio de todo lo que se ha invertido", porque "casi toda la inversión ha sido de la intendencia".

Cosse llamó a "una profunda reflexión a todos los partidos de la coalición para que retiren el artículo, y si el ánimo es resolver la problemática de algún sector particular de productores tengo total disposición para reunirme y analizar esa problemática porque la inmensa mayoría no tiene ningún problema".

Por otro lado, Cosse fue consultada sobre la reunión que mantuvo previamente con autoridades de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) por el presupuesto para los gobiernos departamentales, y anunció que "el fondo metropolitano desaparece, lo cual preveíamos que esto iba a pasar".

Ante la pregunta de qué escenario vislumbra si hay menos fondos del gobierno nacional, dijo: "El escenario que siempre imaginé, esto para mí no es una novedad. Un escenario de mucha austeridad, donde todo lo que sea introducir tecnología para tener alto impacto con baja inversión va a estar a la orden del día, una fuerte coordinación, una fuerte presencia territorial y un fuerte estímulo a la inversión privada".

Respecto a cómo seguirían las obras públicas pendientes de la pasada administración en caso de que desaparezca el fondo metropolitano, afirmó: "Hay compromisos asumidos que los asumió la Corporación Nacional para el Desarrollo, que no están asumidos por la intendencia", para lo cual crearán una mesa de trabajo. El dirigente frenteamplista Pablo Ferreri había señalado a comienzos de setiembre: “El Fondo de Infraestructura Metropolitano (FIM) compensaba los desequilibrios en las partidas que se reparten a través del Congreso de Intendentes. A Montevideo le toca el 12% y debería tocarle al menos el 25%. Por eso se creó el FIM. Al quitarlo, se le quitan US$ 100 millones de obras a los montevideanos”.

Por otro lado, al ser consultada sobre su gabinete Cosse destacó: "Lo que no voy a hacer es manosear nombres, por lo tanto, hasta que no esté definido el equipo no voy a hablar de ningún nombre porque yo todavía no vi toda la lista de nombres". Buscará un "gabinete político" y que si bien es "interesante que alguien reúna la condición de tener elementos técnicos pero también es interesante tener políticos y políticas avezadas que sepan dónde buscar los elementos técnicos cuando los necesitan".

Por otro lado, con respecto al transporte capitalino, la intendenta electa indicó que bajó un 40% la venta de boletos cuando esto es "el sostén del sistema de transporte". Agregó que van a "empezar a trabajar en pequeños cambios que tengan gran impacto para la vida de la gente. Hay muchos tipos de boletos, eso también puede estar en la ecuación, pero hay cambios que tenemos que hacer que son de impacto, (como) la distancia de las paradas por ejemplo, frecuencias". También dijo que "hoy no tocaría" los subsidios cruzados para el sector.