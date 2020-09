Elecciones departamentales: blancos buscan recuperar Rocha en medio de una interna caliente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Partido Nacional (PN), en alianza con Cabildo Abierto, acortó la distancia que le llevaba el Frente Amplio (FA) en Rocha y este domingo buscará recuperar la Intendencia, donde gobernó por última vez entre el 2000 y el 2005.

Sin embargo, en la recta final de la campaña quedaron expuestas las rispideces entre sus dos principales referentes, el diputado Alejo Umpiérrez y el exdiputado y exsenador José Carlos Cardoso. Es que a pocos días de la votación, Cardoso firmó un acuerdo con el exintendente Aníbal Pereyra, el candidato del FA a quien Opción Consultores, la única encuestadora que trabajó en el departamento, muestra liderando la contienda electoral.

El acuerdo entre el blanco y el frenteamplista pretende encontrar “entendimientos sobre políticas departamentales que trasciendan ideologías y constituyan cimientos”. El pacto tiene, a la luz de algunas propuestas, más peso simbólico que conceptual. En el tercer punto, por ejemplo, los candidatos se comprometen a desarrollar “un plan de fomento y apoyo al deporte departamental y municipal en todas sus expresiones, en el entendido que el mismo es la base para el sano crecimiento de las próximas generaciones”.

El suplente en Diputados de Umpiérrez, Milton Corbo, dijo a El País que “los cuatro puntos (del acuerdo) no hacen a la esencia de los problemas del departamento” y agregó que le llamó la atención “porque Aníbal ha sido un fuerte crítico de José Carlos, al punto que hace unos 10 años en plena cámara (de Diputados) lo trató de carroñero político”.



Por su parte, Cardoso dice que quienes critican el acuerdo “no saben de lo que se trata”. “A mí lo que me importa es Rocha y su gente, y los jugueteos políticos son otro tema”, dijo el candidato a El País.

Umpiérrez saludó al otro candidato blanco, José Carlos Cardoso, en Castillos. Foto: Rocha al día

Por su parte, Umpiérrez, quien fuera suplente de Cardoso en Diputados, prefiere apuntar sus críticas al candidato del FA. “El documento firmado con José Carlos no es solo un manotazo de ahogado de Aníbal, sino también un acto de mala fe política. En un audio filtrado, uno de los allegados de Aníbal explica a sus compañeros la razón del pacto, y dice que el fin último es dividir y debilitar el PN”, contó Umpiérrez a El País.



Más allá de estas conjeturas, Pereyra busca captar votos extrapartidarios. Opción advierte que “el FA alcanzó en octubre el 34% de votación, lo que supone la necesidad de apelar a algo más de 10 puntos adicionales para ganar la elección departamental”. Además, el exintendente del FA se ha dedicado a mostrar sus obras, entre otras la Planta de Tratamiento de Residuos que fue inaugurada ayer.

Cardoso selló con un apretón de manos el acuerdo con Pereyra. Foto: El País

Paridad electoral.

Hace un año, Umpiérrez prefería quedarse en Montevideo trabajando como diputado y potencial integrante del Ejecutivo, que ser intendente. Dos días después de las elecciones nacionales, el 29 de octubre de 2019, fue consultado en Todo Pasa, programa extinto de Océano FM, sobre si sería candidato a la intendencia. “No tengo más remedio que serlo, porque no puedo decirle que no a mi gente, pero si mi partido gana (en noviembre), me encantaría estar en Montevideo trabajando”, explicaba entonces.

Las chances de que el PN reconquiste el gobierno departamental fueron creciendo de a poco. En una encuesta realizada por Opción en julio de 2020, el FA lideraba con el 45% de intención de voto, seguido por el Partido Nacional con el 35%. Esa distancia se acortó en el último sondeo, hecho en agosto y difundido en Telenoche en setiembre, cuando Opción mostró al FA liderando con el 46%, seguido por el PN con el 42%. La diferencia quedó dentro del margen de error, que es de 4,5%.

“Si bien en ambos lemas la oferta es de triples candidaturas, hay un claro mano a mano en la disputa por el sillón departamental entre el actual intendente frentista Aníbal Pereyra y el diputado blanco Alejo Umpiérrez, el primero consolidado en la capital del departamento, y el segundo con ventaja en algunas localidades estratégicas como Castillos y Lascano”, revela el informe de Opción.



¿Este crecimiento en las encuestas fue el que entusiasmó a Umpiérrez para pelear decididamente por la intendencia? Él lo niega. “No fueron las sucesivas encuestas. Me fui enamorando del proyecto. Fui dándome cuenta de que podíamos hacer en Rocha un conjunto de cosas más que no fuera tapar pozos, poner luz y levantar basura, que eso me parecía una tarea muy tediosa y muy rutinaria. Me fui enamorando al pensar un departamento en estrategia de desarrollo”, dijo Umpiérrez.

Opción informa en su portal que la encuesta difundida en setiembre es una “combinación” de las mediciones hechas en julio y agosto, por lo que Umpiérrez confía en que la tendencia lo favorezca cuando se cuenten los últimos votos.

Candidatos.

El PN parece haber aprendido de un error que puede explicar su última derrota. En 2015, el FA fue a la elección con tres candidatos que acumularon 23.230 votos, mientras que el PN fue con dos (Cardoso y Carlos Tarabochia), que sumaron 21.302. Esta vez, los dos partidos van con tres candidatos. El FA, que gobierna desde 2005 en el departamento, convocó a sus tres principales líderes regionales: Pereyra, del MPP y de ciudad de Rocha (al sur del departamento); el exdiputado y exintendente Artigas “Chueco” Barrios, del Partido Socialista y de Lascano (en el centro); y la alcaldesa de Chuy (al norte), Mary Urse, de Asamblea Uruguay.



Los candidatos del PN son Umpiérrez (Lascano), Cardoso (Rocha) y Martín Rodríguez (Rocha), presidente del Centro Comercial e Industrial de Rocha y dirigente de Cabildo Abierto.