Bustillo: “No hay un clima de guerra en el Mercosur, se quiere imponer un relato”

—¿Qué expectativas tiene para la cumbre que comienza mañana?

​—Seguiremos conversando sobre los temas que ya están sobre la mesa. Lo que tenemos que hacer es seguir construyendo este bloque que ya tiene 31 años. La firma por la que se creó el Mercosur se dio precisamente aquí en Asunción, así que vaya si será importante y si hay que rememorar esos buenos tiempos. Y rememorarlos es construir, y para construir tenemos que seguir creciendo, y lo mejor es hacerlo juntos.

—La semana pasada el gobierno anunció que estaba listo el estudio de factibilidad de cara a un TLC con China. En este caso el Mercosur no se ha movido todo junto. ¿Esto es un problema para el bloque?

—Insisto: hay que seguir creciendo juntos. Pero lo que no podemos permitirnos es no crecer. Las distintas instancias (de cara a un posible TLC) las hemos dado a conocer, hace ya un año y medio que anunciamos que precisábamos buscar una mejor inserción internacional. La primera opción, siempre, es hacer esto con el Mercosur, formado por países que son nuestros socios naturales. Pero no nos podemos permitir no crecer y tampoco dejar de avanzar con países, o bloques si fuera el caso, que están interesados en negociar con nosotros. Siempre, vuelvo a repetir, estaremos más cómodos con Brasil, Argentina y Paraguay, pero en caso que —como en esta situación que se da con China— los demás socios no quieran dar el paso, seguiremos avanzando.



—¿Se ha insistido al Mercosur para que forme parte de las negociaciones con China?

—Lo que se ha hecho es un estudio de factibilidad, que duró unos cuantos meses y en el que dieron sus aportes otros ministerios y actores relevantes de la economía. Y esto se hizo siempre, y China lo ha vuelto a hacer en la última comunicación, invitando al resto de los socios del Mercosur para que nos acompañen. A su vez, de parte nuestro país también anhelamos que nuestros socios nos acompañen y hagan sus propios estudios, y se vea la posibilidad de avanzar juntos con este actor importantísimo.



—Luego de que la semana pasada el gobierno anunciara que estaba listo el estudio de factibilidad, ¿ha tenido nuevos contactos con el gobierno de Argentina?

—He hablado con el canciller de Paraguay, con el de Brasil y también con el de Argentina. Obviamente hay naturales preocupaciones. Hay inquietudes, hay preguntas cuyas respuestas aún no podemos dar, porque tienen que ver con el trabajo futuro. Pero no se puede esperar otra cosa que un diálogo franco. No hay un clima de guerra acá.

—¿Cuál es el clima?

—Es un clima bueno. Hay un relato que se quiere imponer ante esto, pero la verdad es que todos los socios del bloque lo que queremos es crecer. Creo que todos los países del mundo piensan igual en esto. Si podemos crecer todos juntos, fenómeno. Pero insisto que no nos podemos permitir el inmovilismo, que lamentablemente le ha ganado al Mercosur.



—¿Ha conversado con el presidente argentino Alberto Fernández?

—No, hace mucho que no hablo. He conversado a nivel de Cancillería.



—¿Están distanciados?

—Para nada.