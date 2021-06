Blancos resuelven encajonar proyecto de Sartori que avala la frase emblemática de Larrañaga

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El proyecto del senador blanco Juan Sartori de respaldar por ley la frase “Hay orden de no aflojar”, que policías pintaron en la sede de la Zona Operacional V de Montevideo, no reunió consenso en el Partido Nacional.

La bancada de los senadores blancos resolvió ayer de tarde que la iniciativa entrará a estudio en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara Alta pero como última prioridad, detrás de los más de 20 proyectos en trámite en ese ámbito, informaron a El País participantes de la reunión.



Esa fue la solución que encontraron para evitar una profundización de las “críticas del Frente Amplio” y al mismo tiempo “no desautorizar” a Sartori.

Este proyecto pretendía reivindicar y declarar como “consigna honorífica” esas palabras que el fallecido ministro Jorge Larrañaga empleó varias veces en sus últimos años -especialmente en campaña electoral- y que “caló hondo” entre los uniformados.

El borrador de Sartori proponía dos artículos que autorizaban el uso de la frase del fallecido ministro del Interior en los edificios públicos de la cartera, y definía a esa expresión “como un derecho del Estado y del Estatuto Policial”.



Pero Sartori no coordinó con sus correligionarios y no logró su apoyo.



Dos senadoras blancas que antes de la reunión de bancada ya tenían postura tomada eran Carmen Asiaín, presidenta de la comisión, y Graciela Bianchi, quien también la integra.

Las legisladoras entienden que por más que el espíritu de la frase no se encuentre ligado al plano político de la figura de Larrañaga sino a su última faceta como conductor de la Secretaría de Estado, es imposible desconocer la connotación partidaria de esas cinco palabras.



Y que, en todo caso, para que el homenaje se desconecte de la politización es necesario que pase un tiempo considerable, y la reivindicación ya no sea a la labor de un político y sí, en cambio, a la de un estadista histórico.

Por lo pronto, el proyecto tampoco cuenta, a priori, con el apoyo del Partido Colorado, y en el Frente Amplio ya hay opiniones públicamente contrarias a dar los votos en comisión.



En diálogo con El País, el senador Charles Carrera dijo que aunque “Larrañaga merece una serie de reconocimientos”, eso no implica tolerar “un hecho irregular que se cometió en una unidad policial”, y menos que ello sea avalado por vía legal.

Frase en homenaje a Larrañaga en la Zona Operacional V de la Jefatura de Policía de Montevideo. Foto: El País

“Estoy para acompañar todos los reconocimientos al fallecido ministro Larrañaga, pero este no. Espero que en su sector, Alianza Nacional, no promuevan este proyecto”, dijo el legislador del MPP, que agregó: “Hay que pensar en la importancia de la institución policial, en la protección de nuestros habitantes; hay que pensar en políticas de Estado. Promover esa frase es partidizar una institución central en el desarrollo democrático. No corresponde ese proyecto de Sartori”.



Otro de los senadores del FA que integran la comisión, Enrique Rubio, también manifestó su oposición.

“Me parece que no corresponde, porque con ese mismo criterio estaríamos poniendo la frase ‘No te rindas’, de Tabaré Vázquez, y lo mismo podría hacer cada partido en cada organismo público en que se encuentre. Por lo que me parece que las cuestiones emocionales, por más que sean entendibles, no deberían ser las que regularan estas situaciones”, añadió.



Según comentaron a El País fuentes parlamentarias, en el Partido Colorado también hay “reticencias” en el mismo sentido manifestado por Rubio. Es decir, “no por la frase en sí de Larrañaga, sino por el antecedente” que fijaría legitimar la pintada en la sede policial, señalaron.