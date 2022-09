Asistentes a ollas populares pasaron de 100.000 a 60.000, según ONG Uruguay Adelante

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Santiago Pérez, integrante de Uruguay Adelante —ONG encargada de asistir las ollas populares bajo la gestión del Ministerio de Desarrollo Social (Mides)— fue consultado este viernes si la cantidad de asistentes a las ollas ha bajado y fue enfático: "Los números son clarísimos, bajó de 100 mil a 60 mil".

En diálogo con El País, Pérez agregó que este jueves tres referentes barriales anunciaron que a partir de octubre dejaban de cocinar. Frente a este panorama, destacó que es posible que haya ollas en las que se registre un incremento, pero que se debe "al corrimiento" de estas otras que cerrarán por falta de público.



"Es difícil para quienes están en una olla que les crece la cantidad; pero para quienes logramos ver el mapa completo, logramos ver esos números en la generalidad", detalló.

"Estas 60.000 personas que quedan son las que están más complicadas para salir. No es algo para alegrarnos, no podemos estar felices. Pero sí tenemos que poner en la balanza que la situación el año pasado era peor. [...] No podemos hacer que la olla se elimine del ideario popular porque la cortamos; tenemos que lograr que se elimine porque no es más necesaria", cerró.

Coordinadora Popular Solidaria, "tiene un enfoque netamente político"

Pérez comentó que su inicio en la coordinación de ollas fue en la coordinadora de Villa Española en 2020. "Cuando propuse acceder a los datos que permitieran cuantificar el problema y saber cómo resolverlo, ahí fue cuando me echaron", dijo a El País.



Tras el avance del proyecto aparte, en marzo de 2021 Uruguay Adelante llegó a un acuerdo con el Gobierno de un aporte de $ 65 millones —que luego aumentó a $ 67,5 millones— por cinco meses, para "definir qué se compraba, dónde se compraba y cómo se distribuía" la comida.



Según Pérez, esa designación para que Uruguay Adelante se encargara de comandar la distribución generó malestar en la Coordinadora Popular Solidaria, a la que achacó de tener "un enfoque netamente político".

"Hacen política desde las ollas, cuando nosotros tenemos una visión diametralmente opuesta. El hambre no puede ser una herramienta política de nadie; el hambre tiene que ser lo que erradiquemos cuanto antes", cerró.