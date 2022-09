Lema aseguró que coordinadora de ollas "pretendió fabricar un relato falso"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Se pretendió fabricar un relato falso en materia de alimentación", lanzó este jueves el ministro de Desarrollo Social (Mides), Martín Lema, aludiendo a los cuestionamientos que hizo la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS), que le recriminó al Estado la falta de recursos a fines de agosto. En las últimas horas se concretó un pedido de datos que hizo la cartera y un vocero de la CPS aseguró a El País que se negaron los datos solicitados por una "decisión política".

Lema apuntó esta mañana que ante el reclamo de CPS solicitaron varios datos, partiendo de la de base de que la inquietud era "genuina". "Entonces, si es genuina, ¿cuál es el inconveniente de proporcionarnos la información para poder actuar?", remarcó.



Parte del financiamiento que recibe el colectivo es a través del Mides —que continuará hasta febrero de 2023— y la Intendencia de Montevideo.



"Cuando pedimos la información, no se nos brinda - la pedimos el 29 de agosto- la volvemos a reiterar y se nos da una respuesta negativa. "¿Qué queda en evidencia? Que se intentó fabricar un relato falso en materia de alimentación", lanzó.

Además, el ministro destacó el objetivo del pedido de datos. "Necesitamos esa información para el aporte de los alimentos a distintas ollas, porque nosotros no administramos nuestros recursos, sino de la gente, entonces tenemos que ser sumamente responsables en tener las garantías que esos alimentos vayan efectivamente a situaciones que así lo requieren", expresó Lema.



"Queda claro que fue una pretensión de fabricar un relato falso, no hay ninguna duda", insistió el jerarca.

El 29 de agosto, la directora territorial departamental de Montevideo del Mides, Carolina Murphy, solicitó a CPS el detalle con la cantidad de ollas y merenderos (llamadas iniciativas) que gestionan, la ubicación de cada una, así como los días y horarios que funcionan, y la cantidad de porciones promedio que se sirven en cada una.



Tras una reunión entre Murphy y Pedro Rodríguez, uno de los voceros de CPS, la información fue remitida en la noche del martes, pero lo entregado fue considerado insuficiente por las autoridades del Mides, ya que se trata de datos que habían sido relevados por la ONG SolidaridadUY y ya se conocían desde hace semanas. Además, remiten a la situación de las ollas y merendemos comparando marzo de 2022 con el mismo mes de 2021.

"Nosotros tenemos esa información que pretende el Mides, pero es problema del ministerio, que tiene que buscar esa información", sostuvo ayer a El País Rodríguez, uno de los voceros de la Coordinadora. Frente a la pregunta de si la definición de no dar la información fue política, Rodríguez apuntó: "Es política, sí, sí, claro".



Lema insistió en que "no se acredita" que haya más gente comiendo en ollas y merenderos. "Decimos que bajó la demanda de la alimentación en el año 2022 con respecto al año 2021. No hay ninguna duda", enfatizó.