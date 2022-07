Así fue la llegada de Lacalle Pou a Paraguay para participar de la Cumbre del Mercosur

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou llegó próximo a las 20.00 horas al aeropuerto de la ciudad de Luque, en Paraguay, en un avión de la Armada Nacional, para participar de la Cumbre del Mercosur, en la que el país asumirá la Presidencia Pro Témpore de bloque este jueves. Es el primero de los mandatarios extranjeros en arribar a la cita.

Estaba previsto que Lacalle Pou llegara a las 19.30 horas y que conversara con los periodistas que lo estaban aguardando, pero finalmente el vuelo se atrasó y no hubo contacto con la prensa. El mandatario tendrá en la noche de este miércoles una cena protocolar y mañana, jueves, participará de la reunión central de la cumbre, que comienza a las 10.00 de la mañana.



El anuncio de Uruguay de que se iniciarán las negociaciones con China para un Tratado de Libre Comercio (TLC) centra la atención en la cumbre, pero según adelantó el canciller, Francisco Bustillo, "lejos del relato que se había querido instalar, el clima era bueno y siguió siendo bueno".



"No creo que se vaya a picar la cumbre", respondió Bustillo a la pregunta de un periodista más temprano, reafirmando su postura de que las diferencias planteadas no llevarán a enfrentamientos entre los mandatarios.

Por su parte, el vicecanciller paraguayo, Raúl Cano, dijo que su país estaría dispuesto a analizar un TLC con China, pero “no a aceptar ningún tipo de condicionamiento” por parte del país asiático.



Mientras, según indicó Bustillo, en su discurso de este miércoles en la reunión del Grupo del Mercado Común, el canciller de Brasil, Carlos Alberto Franco França, "habló de la modernización y la flexibilidad" del Mercosur, algo que Uruguay buscará promover en el próximo semestre, desde la Presidencia Pro Témpore del bloque.