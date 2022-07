"No creo que se vaya a picar la cumbre", dijo Bustillo y reafirmó intención de negociar en bloque

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras la reunión del Grupo del Mercado Común, realizada esta mañana en Paraguay, el canciller Francisco Bustillo habló con los medios y dijo que, tal como él había adelantado, "lejos del relato que se había querido instalar, el clima era bueno y siguió siendo bueno". Esto, aclaró, más allá de las "diferencias de visiones que se marcaron en los discursos".

"No creo que se vaya a picar la cumbre", respondió Bustillo a la pregunta de un periodista, reafirmando su postura de que las diferencias planteadas no llevarán a enfrentamientos entre los mandatarios. "No hay motivos para hacerlo, somos todos gente grande, todos tenemos una visión en común, que es hacer lo mejor por nuestros pueblos", agregó.



El canciller reafirmó que, en relación a la negociación de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, la postura de Uruguay sigue siendo que se negocie en bloque. "Nuestra primera opción, lo hemos dicho hasta el cansancio, es negociar con nuestros socios naturales en el Mercosur, que son Brasil, Argentina y Paraguay, pero lo único que no nos podemos permitir es el inmovilismo", indicó.



En caso de que los países socios no quieran sumarse, acotó: "Vamos a seguir avanzando".

El canciller se mostró optimista respecto a que los países del bloque apoyen el camino emprendido por Uruguay. "Brasil, definitivamente respeta y comprende la posición de Uruguay. En su discurso (de hoy) el canciller Franca habló de la modernización y la flexibilidad, algo que vamos a llevar adelante en el próximo semestre y encontré declaraciones del vicecanciller de Paraguay, también alentando esa posibilidad", señaló.



"Esperemos que en la reflexión que nos debemos todos también se vaya a sumar Argentina", agregó.



Bustillo señaló además que durante la Presidencia pro témpore del Mercosur, que asumirá Uruguay en esta cumbre, se seguirá planteando la "modernización y sinceramiento del bloque".



"Solamente modernizando y sincerando el Mercosur es que vamos a tener un mejor Mercosur", enfatizó.



Consultado sobre si Uruguay va a hacer un planteamiento político concreto en la cumbre respecto a ir en bloque a negociar el TLC con China, Bustillo sostuvo: "Lo hemos reiterado desde el primer momento en que manifestamos nuestra intención de modernizar y flexibilizar el Mercosur, Aun antes de la aparición de China. Lo hicimos cuando apareció China y lo hicimos cuando apareció Turquía y lo vamos a seguir haciendo cuando aparezca cualquier otro país o bloque. Nuestra intención es sumar a nuestros socios".

"Puede haber muy buenos beneficios tanto para China como para Uruguay y esperemos que esos beneficios se extiendan también a Brasil, Argentina y Paraguay", agregó y recordó que, si bien el estudio de factibilidad es bilateral entre Uruguay y China, la prioridad del gobierno "es ir en conjunto", "porque eso nos fortalece en cualquier mesa de negociación".