ANEP presentó gastos en limpieza, higiene, seguridad y alimentación durante 2020

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Robert Silva, presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), presentó este lunes ante la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores e invitados de la Cámara de Representantes, el "Plan de Inicio de Cursos 2021" en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus.

Allí se detalló el incremento de gastos en limpieza, higiene, seguridad y alimentación que se tuvo que realizar el año pasado como consecuencia de la llegada del COVID-19. Es la primera vez que publican estas cifras.

"Es muy importante rendir cuentas y contarle a la gente, que estamos haciendo de cara al comienzo de cursos", dijo Silva.



En gastos asociados a la limpieza (adquisición de productos y contratación de empresas o cooperativas), se registró un incremento de 34%. En 2020 se destinaron US$ 11.601.349 y en 2019 apenas US$ 2.927.120.



En contratación de servicios personales (auxiliares), el incremento fue de 7%. Pasó de US$ 6.021.000 en 2019 a US$ 84.080.113.



En lo que refiere a seguridad de establecimientos educativos, hubo un 16% de incremento. Pasó de US$ 2.062.766 en 2019 a US$ 14.830.912.



Sobre la alimentación, ANEP aclaró: "Sin perjuicio de las variaciones que existieron en lo que a la alimentación se refiere ya que los comedores tradicionales no funcionaron desde el mes de marzo hasta el mes de octubre en donde iniciaron la mayoría de los mismos, el monto total de recursos públicos destinados a alimentación no sufrió variaciones significativas".



ANEP señaló que los costos que debió afrontar fueron "significativamente distintos" ya que en promedio la vianda tuvo un costo de $145 mientroas que la partida que se entrega a los comedores escolares varía de $29 a $50 por niño, según el centro educativo.



Además, remarcó que se atendió por primera vez a los escolares en semana de turismo, en las vacaciones de julio (dos semanas) y los asuetos de dos días en setiembre. También se implementó alimentación para casi 100.000 niños en enero y febrero de 2021, con un costo de US$ 6.300.000.



En total, se destinaron US$ 47.654.218. En total, 2.152 escuelas en todo el país finalizaron el año con el comedor funcionado.

Mahía: "En el FA estamos a favor de la presencialidad plena, pero segura para todos y en todo el Uruguay"

La comisión de Educación y Cultura del Senado citó a Silva a través de una convocatoria realizada por José Carlos Mahía, senador suplente de Danilo Astori.



El legislador mostró su "preocupación" a una semana del inicio de clases. "Las resoluciones son de fines de enero y los primeros días de febrero. Tenemos la preocupación que esto se debió haber hecho mucho antes", indicó.



Mahía alertó que se van a registrar "dificultades en muchos puntos del país".

"En el Frente Amplio estamos a favor de la presencialidad plena, pero segura para todos y en todo el Uruguay (...) Sería bueno saber si los locales van a tener al 1 u 8 de marzo el amoblamiento correspondiente, los docentes correspondientes", expresó.



Mahía subrayó que "no tiene sentido que estemos a esta altura del año todavía en estas vueltas" y que "hay docentes que están esperando para conocer su futuro en materia laboral".



El viernes pasado, la FUM dijo que hay maestros y alumnos que aún no saben a dónde deben ir el 1 de marzo.