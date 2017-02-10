Caso Valeria: Suprema Corte investiga actuación de la jueza

Decidió la custodia de niños basada en un informe policial.

La Suprema Corte de Justicia resolvió investigar la actuación de la juez Alicia Iris Vega, quien admitió que en base a información policial concedió la custodia de los dos hijos de Valeria Sosa a los padres del homicida, un policía en actividad que mató de un disparo en la cabeza a su expareja el pasado 30 de enero.

El lunes, Vega remitió un oficio a la Corte explicando su actuación en relación con el fallo, según confirmó a El País el ministro Ricardo Pérez Manrique.

"Ante ese informe la Corte resolvió realizar una investigación administrativa a los efectos de verificar el proceso seguido", explicó el jerarca. Esa indagatoria está en trámite.

"No se busca nada, la Corte quiere saber, más allá de la versión de la juez, en qué contexto se tomó la decisión y con qué elementos. Nunca se parte de la base que hay irregularidad; lo que se busca es verificar, en este hecho tan brutal, cómo se llegó a la decisión", explicó Pérez Manrique.

La instructora que se hizo cargo de la investigación ya recibió los antecedentes del caso.

"Ya se está diligenciando la actuación. La instructora lo determinará, pero seguramente la interrogará y le pedirá que acompañe los elementos que sean necesarios. Posteriormente elevará un informe a la Corte detallando lo que apreció y dando su opinión. Después la Corte lo discutirá en su acuerdo", indicó Pérez Manrique.

El homicidio de Sosa se produjo en la entrada de su casa a manos de su expareja y delante de uno de los hijos. Antes de entregarse, el matador se llevó a los dos niños y los dejó en casa de los abuelos paternos.

La juez a cargo del caso decidió que los niños quedaran allí en custodia, lo cual generó sorpresa e indignación en la familia de la víctima.

Vega habló el miércoles en FM Del Sol y explicó que la custodia de los hijos de Valeria Sosa se resolvió en base a información que le otorgó la Policía en la madrugada y la mañana posterior al homicidio.

"En el momento en que me llama la policía (los niños) estaban con los abuelos paternos. Yo dispuse que en la madrugada se mantenga la situación y se averigüe con qué otros familiares los niños tienen más fluido contacto. En horas de la mañana la policía me vuelve a llamar y me dice que los niños, por las actuaciones que habían logrado cumplir, estaban en un contacto más fluido con los abuelos paternos y que por allí habían aparecido algunos tíos", explicó la magistrada.

Un funcionario de la sede a cargo de la Dra. Vega dijo ayer a El País que la juez no haría declaraciones mientras se esté desarrollando la investigación resuelta por la Corte.

El ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia, Eduardo Cavalli, señaló a El País que la ley no dice con quién se tienen que quedar los niños ya que eso "depende de las pericias" y de las consultas a los niños, a los que se les asigna un abogado.

Homenaje a Valeria Sosa. Foto: Fernando Ponzetto

UN CRIMEN QUE CONMOVIÓ A LA SOCIEDAD