Sorpresa en las redes: Miss Argentina y Miss Puerto Rico anunciaron su boda

Miss Argentina y Miss Puerto Rico se conocieron hace dos años en el certamen de belleza Miss Grand International y este fin de semana hicieron público su amor. Luego de sobrepasar la sorpresa, sus seguidores compartieron su alegría por el anuncio.

Mariana Varela y Fabiola Valentín, Miss Argentina y Miss Puerto Rico respectivamente, no ganaron, pero fueron parte de las 10 semifinalistas del concurso que terminó en marzo de 2021 con la coronación de la estadounidense Abena Appiah tras la disputa por el título entre 63 candidatas.

“Después de decidir mantener en privacidad nuestra relación, les abrimos las puertas en un día especial”, escribieron ambas en una publicación conjunta en sus cuentas de Instagram. El clip mostró imágenes de su historia de amor, los momentos de complicidad y del 28 de octubre pasado, cuando se casaron.

Ahora que decidieron gritarle al mundo su relación, las reacciones de sus seguidores y también de sus colegas en las pasarelas fueron alentadoras: “Es lo mejor que nos ha dejado Miss Grand”; “Felicidades, no me lo creía y no por nada malo sino por la hermosa amistad. Espero sean muy felices”; “Muchas bendiciones, que amar nunca sea un delito”, escribieron.

Si bien mantuvieron en secreto su relación amorosa, en sus redes sociales ya se habían mostrado juntas y los seguidores hablaban de una gran relación de amistad nacida en el certamen.

Quiénes son las modelos



Mariana Varela tiene 26 años, nació en Buenos Aires y fue reconocida como Miss Argentina en 2019, pero no tuvo éxito en Miss Universo, donde no consiguió meterse entre las 20 favoritas. En el Miss Grand International de 2020 logró el sexto puesto de entre las 63 competidoras, la mejor posición para una competidora argentina en este certamen.

Por su parte, la puertorriqueña Fabiola Valentín, de 22 años, estuvo entre las tres favoritas a ganar el certamen de su país en 2019 y en el Grand International terminó en el octavo sitio.

Miss Grand International existe desde 2013, cuando el presentador tailandés Nawat Itsaragrisil comenzó a impulsar la organización del certamen. Hoy es su presidente. La coronación se realiza en dicho país y es parte de una franquicia que incluye el concurso nacional. De acuerdo con los fundadores, la competencia tenía un objetivo pacifista, con intención de enviar un mensaje en medio de conflictos políticos.

“Tú, mi carretera que parece hogar. Ya te conseguí, ahora no tengo apuro. Te estás volviendo mi lugar seguro”, dice la canción del puertorriqueño Jay Wheeler que eligieron para el clip que anunció su relación.



De acuerdo con medios locales, la boda entre Mariana Varela y Fabiola Valentín se llevó a cabo en el Centro Judicial de San Juan de Puerto Rico, en donde el 26 de junio de 2015, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declaró que es inconstitucional prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo.



La unión entre la modelo argentina y la puertorriqueña coincide con la celebración de la Semana del Orgullo en Buenos Aires.