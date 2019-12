Todo lo que necesita saber para cuidar a su mascota en verano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Altas temperaturas. Veredas calientes. Y más, mucha más radiación. Sabemos cómo enfrentar la estación más calurosa del año, pero nuestras mascotas no. Es importante tener en cuenta que sus cuidados no son iguales a los nuestros.

El médico veterinario Luis Chávez, jefe de sanidad de Agrovet Market, explica que, en términos de salud de animales, el calor implica parásitos externos como pulgas y garrapatas. A ello sumarle el cuidado con la temperatura como tal. “Los animales son propensos a sufrir un choque de calor. No pueden estar en el techo expuestos al sol”, indicó. Hay otro punto –clave– a tener en cuenta: el aseo. Hay que bañar al animal cada 21 días y no una vez al mes.

Es probable que usted haya querido –o planee– ir a la playa con su perro en estos días para romper con la rutina. Este punto, sin embargo, genera debate entre los especialistas. Si el perro entra al mar, tenga cuidado con las corrientes de agua, porque se puede ahogar.

Si –aun así– decide ir con su mascota a la playa, los especialistas recomiendan una serie de cuidados. Llévelo, por ejemplo, en un horario donde la arena no queme. No olvide comida y bolsas para recoger lo que su can ensucie. Cuando regrese a casa, debe bañarlo adecuadamente.

Con los gatos el tema varía. Al ser un animal que vive en interiores, es probable que se estrese si lo lleva a la playa. Si bien el minino busca su propio ambiente, es importante que el lugar donde se encuentre esté libre de parásitos externos y, claro, que esté ventilado.

Cuidado de patas.

Una creencia de verano es que se debe rapar a los perros para que estén más frescos. Algunas razas como el alaskan malamute, el pastor alemán o el terranova tienen un "doble manto". El submanto no solo aísla el frío –donde generalmente están estos canes–, sino también el calor. “Si rapas a estos animales, les estás quitando el termoaislante. Estás haciendo que su mecanismo para mantener su temperatura se desbalancee. Puede generar muchos problemas”, subrayó el veterinario.

Sin embargo, hay otras razas –como los poodles o schnauzer– que cuentan con un "corte de verano" porque no tienen este doble manto. Su termorregulación no está en su pelo, sino en su cuerpo. “Hay que examinar si el perro tiene doble manto o no. De eso depende si es necesario raparlo. A uno que tiene doble manto, jamás. A menos que tenga una infección”, advirtió.

Los veterinarios remarcan el uso del protector solar formulado para los perros sin pelo. No de humanos. Además de un tratamiento humectante con cremas o aceite de bebé. Como regla general: cada vez que el perro salga, se debe aplicar el bloqueador en la nariz, zonas donde tiene pelo muy chico y en las almohadillas. Para los gatos, el cuidado contra el sol es similar, salvo por el bloqueador. “Debe ser uno hipoalergénico y formulado para el minino. El gato no es un perro chico”, aconsejó. Sobre los gatos sin pelo como los esfinge, se aconseja hacerles un tratamiento humectante con los bloqueadores. Eso siempre y cuando su minino se deje.