Investigadores uruguayos tendrán ojos bajo el mar gracias al primer dron sumergible

En junio de 2012 un avión de la compañía Air Class se precipitó al Río de la Plata tras perder el control de la nave por indicaciones erróneas de los elementos de vuelo. En la tragedia perdieron la vida los pilotos Walter Rigo y Martín Riva. Al publicarse el informe final elaborado por la Comisión Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación del Ministerio de Defensa Nacional, el entonces comandante de la Fuerza Aérea, Washington Martínez, dijo en conferencia de prensa: “Todos los elementos se encontraron al tacto por falta de visibilidad”.

A partir de los cuatro metros de profundidad ya no hay más arena. En su lugar hay limo y arcilla o, en otras palabras, barro. Ese barro es el que le da el color marrón característico al Río de la Plata que obliga a hacer “a ciegas” muchas investigaciones en el mar cerca de la costa.

Para casos como accidentes, estudios costeros o de arqueología submarina, entre muchos otros, el departamento de Oceanografía y Ecología Marina de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Udelar) dispone ahora del primer dron sumergible, también llamado ROV, adquirido en Uruguay.

“Es una alternativa interesante para tener ojos. Nos da visión para trabajar en zonas costeras sumergidas, donde previamente no era posible su acceso sin esta tecnología”, dijo el profesor adjunto Ernesto Brugnoli, también investigador del programa Pedeciba Geociencias.

Se trata de un equipo de tamaño medio (30 x 35 x 50 centímetros y 16 kilos) que cuenta con una cámara de 1.080p, optimizada para el entorno submarino, cuatro luces de 1.500 lúmenes; ocho propulsores y tiene la capacidad de alcanzar profundidades de hasta 300 metros (la plataforma marítima uruguaya tiene hasta 200 metros de profundidad). Su velocidad máxima es de tres nudos (5,6 kilómetros por hora).

Las cuatro hélices de la parte superior permiten el movimiento vertical; mientras que los cuatro motores de la parte inferior permiten el movimiento horizontal y el giro. Gracias a un software, la cámara envía una señal a través del cable a una unidad en la superficie y permite ver en tiempo real la filmación.

Al tener “ojos” en el fondo marino, se podrá ver algo fundamental para los científicos y que hasta ahora era inaccesible por la turbidez de los ambientes: los organismos en su propio hábitat.

Hasta ahora las técnicas de muestreo implican removerlos: ya sea a través de dragas, redes o tubos de metal que, involuntariamente, provocan un impacto en los ecosistemas.

El ROV, en cambio, “no es destructivo”, es decir, su operación no daña el ambiente ni a los organismos. “Con él podremos afinar mejor las determinaciones taxonómicas; incluso puede servir para ver el comportamiento de los animales”, contó.

Inversión en ciencia y en desarrollo para el país,

El ROV adquirido por Pedeciba Geociencias pertenece a la marca española NIDO Robotics. Su compra ascendió a unos US$ 12 mil más el flete. El docente e investigador Ernesto Brugnoli comentó que la oceanografía es una “ciencia cara” desde el punto de vista de inversiones en equipos o embarcaciones, además de su mantenimiento. Por ejemplo, un día de embarque en buques oceanográficos puede oscilar entre US$ 10 mil y US$ 15 mil y una red de plancton puede costar hasta US$ 2 mil. “En este sentido, el precio puede resultar elevado para el país pero no lo es viendo sus potencialidades”, señaló Brugnoli.



Contar ahora con el ROV representa un salto cualitativo para las investigaciones en el área.



“Es una inversión en ciencia y una inversión en desarrolló”, afirmó el experto, quien también es investigador de Pedeciba Geociencias.