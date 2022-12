"Gran Hermano": Thiago recibió información sensible del exterior y tuvo una fuerte crisis

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

No es novedad que el reality Gran Hermano se basa en al convivencia obligada de los participantes quienes, además, están aislados del mundo exterior. Así ha sido desde siempre. Es recordado que en la primera temporada de la versión argentina, la conductora Soledad Silveyra les tenía que decir a los participantes eliminados que, por ejemplo, habían tirado las Torres Gemelas en el atentado del 11 de setiembre de 2001.

Pero el aislamiento no siempre se cumple a rajatabla, debido a los gritos de los fanáticos del programa, que se acercan a la casa para hacer algún comentario y enviar información. En esta edición, por ejemplo, Luciana "La Tora" pudo anticipar que sería la próxima eliminada, por lo que escuchó desde afuera. Claro que lo que ocurrió este lunes superó cualquier todo lo que había ocurrido hasta ahora.

Según medios argentinos, seguidores del reality lanzaron al patio una serie de recortes de diarios e impresiones de capturas de pantalla con artículos sobre la detención del padre del joven Thiago Medina. Fue Daniela, pareja de Thiago en Gran Hermano, la que le contó el hecho a Marcos y Julieta.

Al enterarse de la noticia, el más joven de la casa tuvo una fuerte crisis, y le pidió a la producción para hablar con Juan, el psicólogo de la casa, para conocer más sobre el caso y recibir apoyo.

Vale recordar que Julio Medina, padre del participante, estuvo preso durante dos semanas luego que su hijastra, Camila Ayelén Deniz, lo denunciara por violencia de género. Fue liberado.

"Le agarra bajón por momentos, pero está mejor. Lo alivió mucho hablar con Juan (el psicólogo)", contó Daniela en el patio a sus compañeros. "Le dijeron que mucho no hable del tema acá para que no se expanda, pero que ya está todo solucionado, que se quede tranquilo. Que si no le contaron es porque no era nada grave".

De momento, la producción de Gran Hermano no ha hecho referencias al asunto, uno más de los polémicos de esta temporada.