Las vacaciones de Cristian Castro en Uruguay: chivito en Montevideo y salidas en el Este

Tras una temporada de verano atípica que, por la pandemia del coronavirus, no tuvo a Uruguay como destino turístico de famosos y celebridades internacionales, diciembre ya encuentra a Punta del Este repleto de estrellas, algunas clásicas y otras inesperadas.

Marcelo Tinelli y su familia, por ejemplo, ya están instalados en su chacra de José Ignacio, y figuras como Benjamín Vicuña o Diego "Cholo" Simeone pasaron por el principal balneario uruguayo. Pero también sorprendió a los turistas la presencia de Anya Taylor-Joy, la protagonista de la popular serie de Netflix Gambito de Dama.

A la lista de famosos que se encuentran de vacaciones en Uruguay se puede sumar ahora Cristian Castro. El cantante mexicano llegó hace algunos días a Punta del Este y si bien está instalado allá, se tomó su tiempo para visitar Montevideo por un motivo especial.



El intérprete de clásicos como "Azul" o "Lloviendo estrellas" estuvo esta semana en el restaurante y club de jazz Medio y Medio de Portezuelo, donde coincidió con el periodista argentino Martín Liberman y su pareja, Ana Laura López, quien está embarazada.



A través de sus historias de Instagram, Liberman mostró un registro de la noche compartida. "Hermoso encuentro", escribió.

Pero Castro no solo estuvo en Punta del Este, sino que aprovechó para hacerse una escapada a Montevideo con un propósito muy específico: comer un chivito en El Rey del Chivito.



Desde las redes sociales del local compartieron este martes, con orgullo, registros de la ilustre presencia. "¡¡¡Hoy tuvimos la visita de Cristian Castro!!! Un fenómeno", dice el mensaje que acompañó las imágenes.

En el restaurante, el cantante se mostró muy simpático y hasta le grabó un saludo a la pareja del cocinero, que lo compartió en redes. Allí, entre risas, comenta: "Estoy acá en tu tierra, con tu marido que cocina increíble. Vine desde Punta del Este solo para conocer El Rey del Chivito".

Castro es un visitante asiduo de los veranos puntaesteños y de hecho, hace algunos años confesó a El País que era un enamorado de Uruguay y que no descartaba vivir aquí en algún momento. En 2018 declaró: "Creo que voy a terminar en Uruguay. Me gusta mucho Argentina, la quiero mucho, pero en algún momento voy a terminar algún tiempo en Uruguay porque lo disfruto muchísimo en todos los aspectos. Creo que la gente es muy bien educada, respetuosa, y que está muy bien informada. Tienen otro tipo de manejo que me apetece muchísimo. Siempre que voy a Montevideo siento que está detenido en el tiempo, que algo ayudó a ese lugar para no perder lo que han perdido tantos países, incluyendo el mío. Hay algo en Montevideo que ya no se respira en otros lugares".



Se desconoce si Castro llegó solo, en pareja o con amigos. En enero de este año había anunciado que estaba de novio con una joven llamada Maite.