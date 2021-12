Tras su retiro del fútbol profesional, los dos mejores goles para Sergio Agüero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Ay, la c... de su madre", lanzó Sergio Agüero visiblemente emocionado y con dificultad para empezar a hablar en la conferencia de prensa en Barcelona donde anunció su retiro del fútbol profesional producto de una Arritmia Cardíaca.

"Hace 10 días tomé la decisión. Quería contarles que hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no ha habido muchas", dijo el Kun que se apoyó en especialistas médicos para ver si podía volver a la actividad profesional o era hora de su retiro y, por su salud, no había otra posibilidad.

Los dos goles más especiales para el Kun Agüero

"Un gol muy lindo que hice en Independiente. Fue un momento muy lindo: contra Racing. No tengo nada en contra de Racing, pero tenía 17 años y fue el primer gol más lindo que tuve. Después, la Europa League fue un momento muy feliz. En el City, el gol contra QPR que hemos ganado la Premier League. La primera del City"

video Su primer "gol lindo" en el clásico entre Independiente y Racing

Con 15 años, 1 mes y 3 días Agüero debutó en primera división y batía el récord de Diego Armando Maradona como el jugador más joven en lograrlo. Y un año después, en 2005, el Kun marcaba el que consideró el primer gol lindo de su carrera. Y fue un golazo.

En un clásico en la vieja "Doble Visera" de Independiente, Agüero tomó la pelota en su propia mitad de cancha y no paró hasta el arco de la Academia aunque antes, y lo que hace especial al gol, no paró de enganchar a los defensores rivales que seguro esa noche tuvieron pesadillas con aquel joven "pichón de crack".

video El día que fue héroe del City y quedó en la historia de los ciudadanos

Agüero es el máximo goleador en la historia de Manchester City pero, mucho antes que eso, el Kun ya había escrito su nombre para siempre en la historia del club ciudadano cuando marcó, ante el Queens Park Rangers, un gol agónico en minutos de descuento que le dio el título a su equipo.

No podía ser de otra manera. Aunque con derrota, el último gol en su carrera fue ante un gran rival. “Fui muy feliz. Me voy con el último gol que le hice al Madrid. ¿No está mal para el último gol, no?", bromeó el Kun en su conferencia de despedida