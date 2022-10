Boston River 1-1 Peñarol: Nicolás Rossi igualó el encuentro en el inicio del segundo tiempo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Boston River se enfrenta ante Peñarol por la fecha 13 del Torneo Clausura. El partido comenzará a las 19:00 horas en el Parque Viera y será clave para las aspiraciones coperas de ambos conjuntos.

Ya fuera de la pelea por un cupo directo a la Copa Libertadores luego de que Liverpool le sacara 10 puntos de diferencia a falta de nueve por jugar, el elenco dirigido por Leonardo Ramos busca ganarle a un rival directo para seguir con chances de clasificar a la fase previa.

El mirasol ya tiene asegurada su participación en Copa Sudamericana, pero está obligado a ir por más y tiene un duelo trascendental para acercarse al objetivo. Walter Gargano será titular.

Primer tiempo

Los primeros minutos fueron de dominio por parte del Sastre, que en un campo de juego impecable como el del Viera, y bien humectado, pudo hacer correr la pelota y tener salida limpia desde abajo, como le gusta a Ignacio Ithurralde, su entrenador. Sin embargo, el DT se mostró molesto en el arranque porque cuando Boston River salía jugando desde abajo por intermedio de Carvalho o Mancebo, faltaba movilidad de los los volantes para ofrecerse como opción de pase; y eso obligó en más de una ocasión a que el equipo llevara la pelota al juego aéreo.



La primera llegada del mirasol se dio a los 10 minutos de juego por la pelota parada: un remate de Kevin Méndez que parecía complejo por el pique previo, pero le faltó precisión para inquietar al arco de Silva.

El mirasol mostró un equipo corto que, con las líneas juntas, trató de reducirle los espacios al rival. De todas formas, no encontró la pelota y tuvo un arranque impreciso de Gargano que afectó la gestación de juego.



La primera ocasión de peligro del local llegó a los 22 minutos y fue tras un ataque frustrado de Peñarol: el Sastre recuperó y, tras un lanzamiento largo, Olivera desbordó por la izquierda y probó a Dawson; que respondió con solidez.



Las ocasiones ofensivas de la visita fueron escasas, pero el que tuvo la iniciativa fue Kevin Méndez: primero desbordando por la derecha y enviando un centro al área; luego con un remate de media distancia que pasó lejos. Pero le faltaron acompañantes.

A los 30 minutos Boston River logró traducir al resultado la superioridad que ya había desde el juego: Cristian Olivera capturó un rebote al borde del área tras una disputa aérea y sacó un remate potente que se metió en el ángulo derecho. Dawson no tuvo nada que hacer. Y el atacante cumplió con la ley del Ex. ¿Cómo lo festejó? Corriendo directo a saludar al sector de la hinchada local con los brazos extendidos y el público lo ovacionó.



A partir de allí, el trámite se entorpeció con faltas y la hinchada aurinegra hizo su pedido al ritmo de: “Un poco más de huevo”.



En el tramo final del primer tiempo, Peñarol avanzó unos metros en el campo de juego y generó imprecisiones en la salida del Sastre, pero no lo tradujo en peligro. En este sentido, al mirasol le faltó involucran más en el juego a Lozano, una pieza fundamental en el once.